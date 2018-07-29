بالصور: بوسي تختتم مهرجان «ليالي الصيف» في طابا

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)

اختتمت الفنانة المصرية بوسي، مساء الجمعة، حفلات مهرجان «ليالي الصيف» في طابا هايتس، الذي أقيم في الفترة من 20 إلى 27 يوليو الجاري.

وصعدت بوسي إلى مسرح الحفل على أنغام «واحدة» لتغني بعدها «آه يا دنيا» و«بونبوناية» و«أنت حتة مني» و«شيكولاتة» و«عبده»، بالإضافة إلى أغاني «أما براوة» و«محمود» و«مارلين مونرو» و«ماتخافش من بكرة».

المهرجان أقيم تحت إشراف عماد الطرابيشي، ونظمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية.

واستقبلت طابا في العام الماضي حفلات نجوم الغناء ومنهم شيرين عبد الوهاب وجورج وسوف ونجوي كرم ووائل جسار.

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)

من كواليس حفل بوسي في طابا (تصوير: مصطفى مرتضى)