«فاتن حمامة» تذهب إلى حسن حسني

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 29 يوليو 2018, 12:05 مساء
الممثل حسن حسني (أرشيفية:انترنت)

أعلن مهرجان القاهرة السينمائي الدولي تكريم الممثل حسن حسني بمنحه جائزة فاتن حمامة التقديرية، ويتسلمها في الدورة الأربعين للمهرجان شهر نوفمبر المقبل.

وقالت إدارة المهرجان الذي يقام في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر، في بيان السبت إن تكريم حسني «يأتي تقديرًا لمسيرته السينمائية المضيئة والحافلة بالإنجازات البارزة إضافة إلى مكانته المرموقة كأحد أبرز الفنانين في تاريخ السينما المصرية»، وفقًا لوكالة رويترز.

وقدم حسني (86 عامًا) على مدى أكثر من نصف قرن نحو 200 فيلم إضافة إلى المسلسلات الدرامية والسهرات التلفزيونية والأعمال المسرحية.

ومن أبرز أفلامه سواق الأتوبيس والمساطيل وسارق الفرح وعبود على الحدود وليلة سقوط بغداد وخارج على القانون والديكتاتور وعلى جثتي.

وقال المنتج وكاتب السيناريو محمد حفظي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي: «يعد الاحتفاء بالفنان حسن حسني تتويجًا لواحد من النجوم الذين أثروا الشاشة المصرية والعربية بأعمال خالدة في ذاكرة السينما، كما أن النجم الكبير خاض العديد من التجارب التي قدمها النجوم الشباب وكان سندًا ومعلمًا لهم».

وأعلن المهرجان في يوليو عن تكريم آخر بمنح جائزة فاتن حمامة للتميز إلى الملحن هشام نزيه.

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