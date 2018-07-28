ممثلة راحلة تظهر في الجزء الجديد من «ستار وورز»

الممثلة الراحلة كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من «ستار وورز» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة والت ديزني أن الممثلة وكاتبة السيناريو الأميركية الراحلة، كاري فيشر، ستظهر في الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي «ستار وورز» عبر فيديو لم يُعرض من قبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن الممثل مارك هاميل الذي جسد شخصية لوك سكاي ووكر الذي توفي في فيلم «ستار وورز: ذا لاست غيدي» العام الماضي سيظهر كذلك في الجزء الجديد الذي سيبدأ تصويره في لندن في أول أغسطس، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتوفيت فيشر، التي لعبت دور الأميرة ليا، بشكل مفاجئ في ديسمبر 2016 عن 60 عامًا إثر أزمة قلبية بينما كانت تستمتع بالعودة للعمل من جديد في إطار سلسلة «ستار وورز» التي أعيدت للحياة من جديد ولمت شملها مع أسرة الفيلم الأصلية ممثلة في مارك هاميل وهاريسون فورد في «ستار وورز: ذا فورس أويكنز».

وكانت فيشر قد فرغت لتوها من تصوير «ذا لاست غيدي» وكان يُفترض أن تكون شخصية الأميرة ليا الشخصية المحورية في الجزء التاسع من فيلم الخيال العلمي «ستار وورز».

وقال المخرج جيه.جيه أبرامز الذي سيخرج الجزء التاسع من الفيلم «أحببنا كاري فيشر للغاية، إيجاد نهاية مُرضية لقصة سكاي ووكر بدونها هو أمر يحيرنا، لسنا بصدد إعادة الصياغة أو استخدام شخصية بالكمبيوتر، وجدنا طريقة لتكريم إرث ودور كاري في شخصية ليا في الجزء التاسع باستخدام فيديو لم يُشاهد من قبل تم تصويره في الجزء السابع».