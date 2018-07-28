ممثلة راحلة تظهر في الجزء الجديد من «ستار وورز»

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 02:13 مساء
الممثلة الراحلة كاري فيشر ستظهر في الجزء الجديد من «ستار وورز» (أرشيفية:انترنت)

أعلنت شركة والت ديزني أن الممثلة وكاتبة السيناريو الأميركية الراحلة، كاري فيشر، ستظهر في الجزء الجديد من سلسلة أفلام الخيال العلمي «ستار وورز» عبر فيديو لم يُعرض من قبل.

وأوضحت الشركة في بيان أن الممثل مارك هاميل الذي جسد شخصية لوك سكاي ووكر الذي توفي في فيلم «ستار وورز: ذا لاست غيدي» العام الماضي سيظهر كذلك في الجزء الجديد الذي سيبدأ تصويره في لندن في أول أغسطس، وفقًا لوكالة «رويترز». 

وتوفيت فيشر، التي لعبت دور الأميرة ليا، بشكل مفاجئ في ديسمبر 2016 عن 60 عامًا إثر أزمة قلبية بينما كانت تستمتع بالعودة للعمل من جديد في إطار سلسلة «ستار وورز» التي أعيدت للحياة من جديد ولمت شملها مع أسرة الفيلم الأصلية ممثلة في مارك هاميل وهاريسون فورد في «ستار وورز: ذا فورس أويكنز».

وكانت فيشر قد فرغت لتوها من تصوير «ذا لاست غيدي» وكان يُفترض أن تكون شخصية الأميرة ليا الشخصية المحورية في الجزء التاسع من فيلم الخيال العلمي «ستار وورز».

وقال المخرج جيه.جيه أبرامز الذي سيخرج الجزء التاسع من الفيلم «أحببنا كاري فيشر للغاية، إيجاد نهاية مُرضية لقصة سكاي ووكر بدونها هو أمر يحيرنا، لسنا بصدد إعادة الصياغة أو استخدام شخصية بالكمبيوتر، وجدنا طريقة لتكريم إرث ودور كاري في شخصية ليا في الجزء التاسع باستخدام فيديو لم يُشاهد من قبل تم تصويره في الجزء السابع».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

رئيس هيئة الكهرباء: اتجهنا لإنشاء محطتين بالطاقة الشمسية في الكفرة وتمنهنت
ليبيا
هواة التصوير يرصدون من شحات خسوف القمر
ليبيا
كاركاتير خيري - أطول خسوف سياسي في ليبيا
كاريكاتير
المدعي العام الإسباني: الحبس 24 شهرًا وغرامة 3.2 مليون يورو عقوبة رونالدو
رياضة عالمية
الميركاتو.. «يذبح» بطل الدوري الليبي
رياضة محلية
غالبية البريطانيين تؤيد إجراء استفتاء جديد حول بريكست
دولى
خبير في البنك الدولي: تهريب الوقود إلى تونس يبتلع 17% من ميزانية ليبيا
ليبيا
السلطات الفرنسية تكشف سبب عودة طائرة الخطوط الصينية إلى باريس
دولى
كاركاتير خيري - البرلمان الليبي
كاريكاتير
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

استعادة ماسة بـ20 مليون دولار بعد سرقتها