ورثة برينس يسحبون تسجيلًا يكرّمه

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 28 يوليو 2018, 12:44 مساء
ورثة برينس يسحبون تسجيلًا يكرّمه (ف ب)

عُرف برينس بحرصه على حماية حقوق التأليف، وحتى بعد وفاته يبدو أن أصحاب حقوقه ما زالوا يسيرون على نهجه، فطلبوا أن يُسحب من مواقع التواصل الاجتماعي شريط يظهر شبانًا ينشدون أغنية «بوربل راين» الشهيرة تكريمًا له.

ونشر مصور صحفي يتعاون مع صحيفة «ستار تريبيون» المحلية في مينيابوليس، مسقط رأس برينس، شريط فيديو بحسابه في «تويتر» يظهر شبانا ينشدون في الشارع أغنية «بوربل راين» لنجم البوب الأميركي، يوم وفاته العام 2016، وأعيد تداول هذا الشريط 13500 مرة، لكنه سحب من الشبكة، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وأوضح الصحفي أيرون لافينسكي أن مجموعة «يونيفرسال ميوزيك» للإنتاج الموسيقي صاحبة حقوق تأليف أغنيات برينس، طلبت منه إزالته، واستندت في طلبها إلى القانون المثير للجدل العروف بـ «دي سي ام ايه» الصادر عام 1998 والذي يعدّ «أداة مهمة للفنانين في مساعيهم لحماية ملكيتهم الفكرية على الإنترنت»، بحسب ما غرّد ايرون لافينسكي.

وأوضح «استغلال مجموعة كبرى للنظام المعتمد بغية سحب شريط أعده مصوّر صحافي ليس أمرًا صائبًا».

ولطالما حرص برينس على مراقبة انتشار أعماله على شبكة الانترنت، وكان يطالب دومًا بسحب التسجيلات المصورة خلال حفلاته.

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