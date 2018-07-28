نيك جوناس يخطب بريانكا تشوبرا

الممثلة بريانكا تشوبرا، نيويورك في 19 يونيو 2018 (أ ف ب)

بعد مواعدة استمرت شهرين، عقدت خطوبة المغني الأميركي نيك جوناس ونجمة السينما البوليوودية بريانكا تشوبرا.

وذكرة مجلة «بيبول» المعنية بأخبار المشاهير، المغنية، عن مصادر لم تكشف هويتها أن المغني البالغ من العمر 25 عامًا خطب يد حبيبته، خلال الاحتفال بعيد ميلادها السادس والثلاثين في لندن.

وأوردت «بيبول» أنه طلب إغلاق متجر المجوهرات «تيفاني» في نيويورك في وجه الزبائن ليختار خاتم الخطوبة، وفق «فرانس برس».

ولم يتسن الاتصال بوكيل أعمال أي من الفنانين للتعليق على الموضوع. غير أن المخرج علي عباس جعفر لمّح إلى هذا الحدث السعيد وقت إعلانه عن قرار الممثلة التي اختيرت ملكة جمال العالم سنة 2000، التخلي عن تصوير فيلم «بهارات».

وغرّد «إن السبب خاص جدًا جدًا»، مشيرا إلى «أنها أعلمتنا بقرارها في اللحظة الأخيرة وفرحنا لها كثيرَا». وأوضحت المجلة أن الحبيبين تعارفا منذ فترة من الزمن وتربطهما قصة حبّ منذ شهرين.