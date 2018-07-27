الموت يُغيّب الفنانة المصرية هياتم

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 05:56 مساء
الفنانة المصرية هياتم

ودّع الوسط الفني في مصر اليوم الجمعة، الفنانة هياتم، التي توفيت عن عمر يناهز 69 عامًا، وذلك بعد صراع مع مرض سرطان القولون.

وخلال الفترة الماضية تدهورت الحالة الصحية للفنانة، حيث جرى نقلها للعناية المركزة بأحد مستشفيات المهندسين حتى لفظت أنفاسها الأخيرة ظهر اليوم الجمعة.

وكان آخر ظهور للفنانة هياتم في ديسمبر الماضي، وذلك خلال العرض السنوي لمصمم الأزياء المصري هاني البحيري، الذي عرض خلاله أحدث فساتين زفاف صيف 2018، حيث ظهرت الفنانة شاحبة، وقد خسرت الكثير من وزنها، وهو ما دعم المعلومات المتداولة حول إصابتها بسرطان القولون.

وهياتم من مواليد 22 يوليو عام 1949 بمحافظة الإسكندرية، عملت راقصة في الملاهي والأفراح الشعبية في المدينة الساحلية، ثم انتقلت للقاهرة للعمل في الفن.

وفي عام 1972، بدأت رحلتها الفنية، وكان أول ظهور لها في فيلم «ليلة حب أخيرة» أمام الفنان صلاح قابيل، ونبيلة عبيد، والفنان عماد حمدي.

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