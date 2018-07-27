«الأوروبية للخيال» تعلن الفائزين بجوائزها

القاهرة - بوابة الوسط | الجمعة 27 يوليو 2018, 02:00 مساء

فازت الكاتبة الروسية، آنا ستاروبينيتس، بجائزة أفضل كاتب في أوروبا، والتي تمنحها الجمعية الأوروبية للخيال العلمي (ESFS) .

وأعلنت الجمعية أسماء الفائزين في مسابقة الخيال العلمي في أعقاب مهرجان «يوروكون» الذي أقيم في مدينة أميان الفرنسية، وفق «روسيا اليوم» نقلًا عن «نوفوستي».

وحاز الفرنسي جرار كلاين جائزة «الأستاذ الأوروبي الكبير» الفخرية، أما المخرج لوك بيسون، ففاز بجائزة «أفضل سينما» نظير إخراجه فيلم «فاليريان ومدينة الكواكب».

يذكر أن الكاتبة آنا ستاروبينيتس معروفة بتأليفها كتب «العمر الانتقالي» و«انظر إليه» و«البرد الشديد»، وتدور الكتب حول موضوعات الخيال العلمي أو التصوف. كما أن ستاروبينيتس معروفة بتأليف كتب الأطفال.

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