«وهران» يكرم هنيدي.. والنجم المصري: مستعد للمشاركة في فيلم جزائري

محمد هنيدي (الإنترنت: أرشيفية)

كرَّم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الفنان المصري محمد هنيدي ومواطنه المخرج خالد يوسف والراحلة شادية والمخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة، وذلك في إطار فعاليات الدورة الحادية عشرة لهذا الحدث الفني الكبير، الذي انطلق الأربعاء.

وأقيم حفل الافتتاح في قاعة سينما المغرب بقلب مدينة وهران، وقدمه الممثلان الجزائريان حسان كشاش وسارة لعلامة، حسب «الشروق».

وقال هنيدي، في كلمته بعد التكريم، إنه يشعر بسعادة غامرة لتواجده في وهران، خاصة أنها المرة الأولى التي يزور فيها الجزائر، مضيفًا أنه شعر منذ اللحظة الأولى لوصوله إلى المطار بالطيبة وبالأصول وبكرم الشعب الجزائري بلد المليون شهيد، مبديًا استعداده للمشاركة في فيلم جزائري - مصري في حال توافر الموضوع والمشروع.

وأضاف خالد يوسف: «سعيد بهذا التكريم، تعلمت حب الجزائر من ثلاثة رجال هم الرئيس الراحل جمال عبدالناصر، والرئيس بومدين والمخرج يوسف شاهين، وأدركت منهم عظمة شعبها، فتحية لشهداء الجزائر عبر العصور، وتحية للفن العربي صانع الحلم ومستشرق البهجة».

وأوضح مدير المهرجان، إبراهيم صديقي: «ينافس هذا العام 38 فيلمًا في المسابقات الرسمية الثلاث للمهرجان للأفلام الطويلة والقصيرة والوثائقية، بالإضافة إلى تنظيم 4 ورش سينمائية حول صناعة الأفلام القصيرة وكتابة السيناريو وتصميم المؤثرات البصرية وعمل وندوات وعروض خارج المسابقة.

وأضاف: «(وهران)، يحتفي هذا العام بمن أعطوا للسينما كثيرًا وتعبوا من أجلها ولم يبخلوا بحياتهم في سبيل إسعادنا، إن الاحتفالية هي موعدكم مع هذا الجمهور الرائع الذي سيبهركم بتواجده في قاعات السينما طيلة أيام هذا المهرجان».