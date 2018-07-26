إعلان موعد بث آخر أجزاء «غيم أوف ثرونز»

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 26 يوليو 2018, 10:42 صباحا
مشهد من مسلسل «غيم أوف ثرونز» (الإنترنت)

تعتزم شبكة هوم بوكس أوفيس (إتش.بي.أو) التلفزيونية بث الموسم الأخير من مسلسل الخيال «غيم أوف ثرونز» أو (لعبة العروش)، خلال النصف الأول من 2019.

وامتنع كاسي بلويز رئيس البرامج بشبكة «إتش.بي.أو»، المدفوعة، أثناء حديثه أمام لقاء لجمعية نقاد التلفزيون الأمريكية عن تقديم تفاصيل عن الموسم الثامن والأخير من المسلسل. كما لم يقدم موعدًا محددًا لعرض الجزء الأخير، وفق «رويترز».

والمسلسل الحائز على جوائز إيمي هو الأكبر على الإطلاق لشبكة «إتش.بي.أو» إذ يبلغ عدد مشاهديه في الولايات المتحدة 30 مليونًا، علاوة على جيش من المشاهدين المولعين في أنحاء العالم.

وقال بلويز ردا على أسئلة إن الشبكة، وهي وحدة تابعة لشركة «إيه.تي آند تي» الأمريكية للاتصالات، إنها بصدد البحث عن مخرج وطاقم لفيلم مكمل لمسلسل «غيم أوف ثرونز». وقال إنه يأمل في أن يبدأ تصوير الجزء التجريبي للفيلم العام القادم.

وفي يونيو أعلنت شبكة «إتش.بي.أو» أعلنت أنها بدأت الإعداد للجزء التجريبي، وأنه سيمتد إلى سلسلة أفلام إذا حالف النجاح الجزء الأول.

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