6 دول في مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء

مدحت صالح سيكرم بمهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء (أرشيفية:انترنت)

يؤسس مهرجان قلعة صلاح الدين للموسيقى والغناء لانطلاقة جديدة هذا العام، بعد أن اكتسب الصفة الدولية ووضع بهذه المناسبة برنامجًا متنوعًا تشارك فيه ست دول عربية وأجنبية.

الدورة السابعة والعشرون من المهرجان الذي تأسس العام 1990 وتنظمه سنويًّا دار الأوبرا المصرية، ستقام في الفترة من الثاني إلى السابع عشر من أغسطس، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال رئيس دار الأوبرا المصرية مجدي صابر، الأربعاء، «المهرجان لأول مرة هذا العام يحصل على الشارة الدولية، ويتضمن 37 حفلاً فنيًّا يحييها نخبة من نجوم الغناء في مصر والوطن العربي، إضافة إلى مشاركة ست دول عربية وأجنبية هي فلسطين وسورية وتونس والصين والمكسيك وبنما».

ومن أبرز المغنين المصريين بالمهرجان هذا العام علي الحجار ونادية مصطفى وإيمان البحر درويش ومحمد الحلو وخالد سليم وهشام عباس وإيهاب توفيق ونسمة محجوب، إضافة للمنشد ياسين التهامي.

ومن خارج مصر تشارك التونسية غالية بنعلي والسوري مجد القاسم والفلسطينية دلال أبو آمنة.

كما تشارك فرق موسيقية وغنائية منها إيكال إنساملي من المكسيك وفريق بنما للفلكلور وأوركسترا الصين للموسيقى التقليدية وأوركسترا النور والأمل من مصر.

يقام حفل الافتتاح في الثاني من أغسطس على مسرح محكى القلعة وتحييه فرقة الشباب والأطفال الصينية التي تقدم رقصات وأغاني شعبية من الفلكلور الصيني، وفي الجزء الثاني من الحفل يقدم المغني هاني شاكر باقة من أشهر أغانيه.

وقال صابر إن إدارة الأوبرا: «حرصت على التنوع في البرنامج الفني للمهرجان ما بين موسيقى كلاسيكية وجاز وغناء وطرب وإنشاد صوفي ليناسب جميع الفئات العمرية».

وأضاف: «إن المهرجان أصبح متنفسًا لعموم الشعب من البسطاء، ونجح في أن ينفذ إلى قلوبهم بسبب تنوع فقراته، وأهم ما يميزه هو التلاحم الحقيقي والمباشر مع الجمهور».

ويكرم المهرجان هذا العام مجموعة من الفنانين والإعلاميين المصريين منهم الناقدة كريمان حرك والمغني مدحت صالح وعازف الفيولا علاء خليل.