أونيس يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع «نبض ليبيا»

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 25 يوليو 2018, 12:17 مساء
أونيس يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع «نبض ليبيا» (فيسبوك)

وقع رئيس اللجنة التسييرية للهيئة العامة للثقافة حسن أونيس، ورئيس منظمة نبض ليبيا للسلام والتنمية ليلى السويسي، الإثنين، اتفاقية شراكة للتعاون في المجال الثقافي.

وصاحب التوقيع حفل أقيم بمقر منظمة نبض ليبيا بمدينة طرابلس، بحضور عدد من الإعلاميين والصحفيين والأدباء والمثقفين، وعدد من مديري الإدارات بديوان الهيئة وأعضاء المنظمة، وفقا للمكتب الإعلامي للهيئة.

والقى أونيس كلمة عبر فيها عن سعادته بهذه الشراكة التي تؤكد «على أهمية التعاون مع منظمات المجتمع المدني في إدارة المشاريع الثقافية التى تساهم في إثراء الشأن الثقافي الليبي»، وأثنى اأونيس على «جهود القائمين على المنظمة في نشر الثقافة».

وأكدت سويسي بدورها أن«الهيئة العامة للثقافة تعمل على تحقيق أهداف مشابهة للمنظمة في إطار من المصداقية و جدول حافل بالأنشطة الثقافية».

و تضمن حفل التوقيع أمسية شعرية للشاعر محمد الدنقلي وعرضًا موسيقيًا للفنان الموسيقار بشير الغريبي.

وتنص هذه الاتفاقية على التعاون في العديد من المجالات الثقافية، وتنظيم الندوات والورش في مجال الإعلام  والدراسات الثقافية.

أونيس يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع «نبض ليبيا» (فيسبوك)
أونيس يوقع اتفاقية تعاون ثقافي مع «نبض ليبيا» (فيسبوك)
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