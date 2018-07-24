إطلاق جائزة «الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح» في ليبيا

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 04:26 مساء
إطلاق جائزة «الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح» في ليبيا (فيسبوك)

تطلق مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية، جائزة «الشيخ الطاهر الزاوي للشعر الفصيح»، في حفل يقام بفندق باب البحر بمدينة طرابلس، في 1 أغسطس المقبل، تحت شعار «الشعر ديوان العرب».

وتهدف المؤسسة إلى دعم القصيدة العربية والنهوض بالشعر في ليبيا، ويتضمن حفل إطلاق الجائزة، عرضًا مرئيًّا يعرَف بالجائزة، وأمسية شعرية للشاعر محمد المزوغي.

مؤسسة الشيخ الطاهر الزاوي الخيرية هي مؤسسة غير حكومية، غير ربحية ومستقلة تعنى بالعمل الخيري وتطوير المجتمعات، تعمل في مجالات التنمية المستدامة، ومساعدة ذوي الدخل المحدود وإغاثة المنكوبين في حالات الطوارئ والمتضررين من النزاعات.

وتعرَف المؤسسة باسم «S.T.A.C.O» اختصارًا لاسمها باللغة الإنجليزية وتأسست العام 2001 ومقرها مدينة الزاوية.

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