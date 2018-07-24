صدور كتاب «المغيربي شاعر قضيّته الوطن»

غلاف الكتاب (فيسبوك)

صدر عن مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة حديثًا كتاب «محمد بشير المغيربي شاعر قضيّته الوطن» وهو ديوان للشاعر والمناضل والدبلوماسي الراحل، محمد بشير المغيربي (1923- 2006).

والدّيوان بتحرير ابنه الدكتور زاهي محمد بشير المغيربي، وتقديم وتحقيق الدكتورة منى علي الساحلي، أستاذ الأدب والنّقد الأدبي بجامعة بنغازي، حسب صفحة المجمع في «فيسبوك»، الثلاثاء.

ويقع الكتاب في 86 صفحة، من منشورات مجمع ليبيا للدراسات المتقدمة، وتوزيع مجمّع الأطرش للكتاب المختص تونس، وقريبًا يكون في المكتبات الليبية.

وقالت الساحلي عن الدّيوان: «إنّ أهميّة هذا الدّيوان الذي بين أيدينا لا تكمن في بعده الإنساني وما يسجّله من مواقف وتجارب ومشاعر وآراء وأفكار فحسب، إنّما في ما يضيفه أيضًا من إضاءات لجوانب من تاريخ بلاد لم تنصفها أقلام المؤرّخين والكتّاب، وخصوصًا لحقبة نضال دؤوب قلّت معرفته لدى الأجيال التي لحقت، حتى كادت تصير- لا قدّر الله- كالمنبتّ، وإنّها الآن لأحوج ما تكون إلى وصل أسبابها بما نسيت من تاريخها، وأولى بأن تسترشد بخطى أوائلها، وتتخذ من تجاربهم وكفاحهم ووطنيّتهم زاداً يقيها بعض زلات الطّريق، ويعطيها ثقةً في غدٍ أفضل لوطن مازال ينتظر الكثير من أبنائه».