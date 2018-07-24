بالصور: كارمن سليمان نجمة رابع «ليالي الصيف» في طابا

كارمن سليمان، ليالي طابا، سيناء، مصر، 23 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيت الفنانة المصرية كارمن سليمان الليلة الرابعة من مهرجان «ليالي الصيف»، الإثنين، في طابا هايتس بسيناء (شمال شرق البلاد).

وأعربت كارمن عن سعادتها بتواجدها في طابا للمرة الأولى، مشيرة إلى أنها سعيدة بوجود مثل هذه الأماكن الجميلة في مصر، وتمنت أن ينافس مهرجان طابا هايتس للموسيقي المهرجانات العالمية الكبرى.

ووجهت نجمة «أراب أيدول» التحية لكل الحضور من الدول العربية، إذ يتواجد جمهور غفير خاصة من فلسطين والأردن.

وغنت كارمن عددًا كبيرًا من الأغاني «صابرة»، «من يوم ما شفتك»، «مش هتكلم»، «أما براوة»، «مايستاهلوش»، كما غنت لكوكب الشرق، أم كلثوم «إنت عمري»، و«مستنياك» للفنانة عزيزة جلال.

كما طلبت كارمن من زوجها الملحن مصطفي جاد الصعود على المسرح وشكرته على دعمه الدائم لها وغنت له «ربنا يخليك لقلبي»، واستمر الحفل لأكثر من ساعة ونصف الساعة تفاعل خلالها الحضور مع صوت كارمن.

ويقام المهرجان تحت إشراف عماد الطرابيشي، ويقوم بتنظيمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابا.

واستقبلت طابا في العام الماضي حفلات نجوم الغناء، ومنهم شيرين عبدالوهاب، جورج وسوف، نجوى كرم، ووائل جسار.

كارمن سليمان، ليالي طابا، سيناء، مصر، 23 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

كارمن سليمان، ليالي طابا، سيناء، مصر، 23 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

كارمن سليمان، ليالي طابا، سيناء، مصر، 23 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)