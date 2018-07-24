عرض أول تسجيل لديفيد بووي في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 24 يوليو 2018, 10:30 صباحا
صورة للفنان البريطاني ديفيد بووي ملتقطة في باريس في 10 سبتمبر 2002 (أ ف ب)

أعلنت دار المزادات البريطانية «أوميغا أوكشنز» عرض أول تسجيل معروف لديفيد بووي، عندما كان نجم البوب المقبل لا يزال في السادسة عشرة، للبيع في مزاد علني.

وسيعرض الشريط للبيع في 11 سبتمبر، بسعر أساسي قدره عشرة آلاف جنيه استرليني (11200 يورو)، حسب «فرانس برس».

والعمل بعنوان «آي نيفير دريمد»، وسجل في الاستوديو العام 1963 من قبل فرقة «ذي كونرادز»، التي استعانت يومها بصوت بووي في الغناء. والعمل أغنية روك كلاسيكية شبيهة بأغاني فرقة «بيتلز» في تلك الفترة.

وقال ديفيد هادفيلد عازف الدرامز في فرقة «ذي كونرادز» إن بووي «كان الشخص الأفضل لأداء هذه الأغنية كما يجب». وأضاف في بيان: «هكذا أصبح هذا العمل أو تسجيل لديفيد جونز (الاسم الأصلي لبووي) وهو يغني قبل 55 عامًا».

وعثر على الأشرطة قبل فترة قصيرة في إحدى الشقق. وغادر بووي فرقة «ذي كونرادز» بعد فترة قصيرة على هذه الأغنية التي لم يكتب لها النجاح.

وبدأ يحقق النجاح بعد ست سنوات على ذلك مع البوم «سبايس اوديتي». وتوفي ديفيد بووي في العام 2016 بسبب إصابته بالسرطان، بعد يومين على صدور آخر البوم له في يوم عيد ميلاده.

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