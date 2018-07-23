200 دار نشر بمعرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب

200 دار نشر بمعرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب (أرشيفية:انترنت)

تنطلق الدورة الثلاثون من معرض مكتبة الأسد الدولي للكتاب تحت شعار «مجتمع يقرأ.. مجتمع يبني» بمشاركة نحو 200 دار نشر، في 31 يوليو وتستمر حتي 11 أغسطس، ومن بين الدول المشاركة لبنان والمغرب وإيران والعراق وروسيا والدنمارك.

ونقلت وكالة الأنباء العربية السورية عن مدير مكتبة الأسد الوطنية، إياد مرشد، قوله: «يناهز عدد دور النشر المشاركة، السورية والعربية، 200 دار نشر، المشاركات هذا العام أوسع وأكبر»، وفقًا لوكالة «رويترز».

وأضاف: «لأول مرة منذ إقامة معرض مكتبة الأسد تُشكل لجنة تنظيمية عليا برئاسة وزير الثقافة وتضم ممثلين عن مجموعة من وزارات الدولة المعنية بالشأن الثقافي، وهذه اللجنة العليا باشرت أعمالها منذ بداية العام ووضعت المسار التنظيمي لهذه الدورة، بهدف أن يكون معرض هذا العام إعادة انطلاق لمعرض مكتبة الأسد كما عهده القراء والمهتمون والباحثون في سورية».

ويشمل برنامج المعرض ندوات ولقاءات فكرية وأمسيات شعرية إضافة إلى 55 حفل توقيع كتاب لدور نشر سورية وعربية، وفي تقليد جديد اختارت اللجنة المنظمة المعرض الفيلسوف أبو نصر محمد الفارابي ليكون الشخصية المحورية لدورة هذا العام.

وقال مدير مكتبة الأسد الوطنية: «الجديد في هذا المعرض، لأول مرة يتم اختيار شخصية تاريخية للمعرض نحتفي بها، وقع اختيارنا على الفارابي، فهو

من أبرز أعلام الفكر الإنساني».

وتابع قائلاً: «هذا العام أيضًا يتميز بوجود مهرجان للأفلام السينمائية يرافق المعرض طيلة أيامه».