«إيكوالايزر 2» يزيح «ماما ميا2» من صدارة شباك التذاكر

«إيكوالايزر 2» يزيح «ماما ميا2» من صدارة شباك التذاكر (أرشيفية:انترنت)

أزاح فيلم «إيكوالايزر 2» فيلم «ماما ميا: هير وي جو أجين» ليحتل الصدارة في شباك التذاكر الأميركي.

وفي مطلع الأسبوع بدا أن الجزء الثاني من فيلم «ماما ميا» سيحتل بسهولة المركز الأول، ورغم أن الأرقام النهائية لم تصدر فإن تقديرات مطلع الأسبوع تشير إلى أن إيرادات فيلم «إيكوالايزر» من إنتاج شركة سوني جاءت أعلى من المتوقع بنحو 35.8 مليون دولار مع عرض الفيلم في 3388 دار عرض، بينما حقق الجزء الثاني المنتظر من فيلم «ماما ميا» إيرادات بلغت 34.4 مليون دولار من عرضه في 3317 دار عرض، وفقًا لوكالة «رويترز».

وجاء فيلم الرسوم المتحركة «هوتيل ترانسلفانيا 3: سامر فيكيشن» في المركز الثالث في ثاني أسبوع من عرضه، وحقق الفيلم الذي أنتجته شركة سوني 23 مليون دولار أخرى من 4267 دار عرض ليصل إجمالي إيراداته المحلية حتى الآن 91 مليون دولار.

وجاء فيلم «آنت مان أند ذا واسب» من إنتاج شركة مارفل في المركز الرابع بإيرادات بلغت 16 مليون دولار من 3778 دار عرض في أسبوعه الثالث، وحقق الفيلم الذي يقوم ببطولته بول راد وإيفانغلين ليلي في المجمل إيرادات قيمتها 165 مليون دولار.

وفي المركز الخامس كان فيلم الرسوم المتحركة «إنكردبلز 2» وهو من إنتاج ديزني وبيكسار، وحقق الفيلم 11.3 مليون دولار، بينما بلغ إجمالي إيراداته في ستة أسابيع 557 مليون دولار.