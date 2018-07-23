بريطانيا: يوم وطني للألبوم الغنائي

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 23 يوليو 2018, 12:52 مساء
بريطانيا تحتفي بالموسيقى بإطلاق يوم وطني للألبوم الغنائي (أرشيفية:انترنت)

تستعد بريطانيا لأحياء أول «يوم وطني للألبوم الغنائي» هذا الخريف في حدث يأمل منظموه أن يحتفل به عشاق الموسيقى سنويًا للتعبير عن تقديرهم هذا الفن.

وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 أكتوبرالمقبل، وستقام العديد من الفعاليات التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة، بالإضافة إلى شبكة «بي بي سي» ميوزيك للاحتفال «بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم الغنائي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تحيي فيه صناعة الموسيقى هذا العام مرور 70 عامًا على إطلاق أول قرص فونوغراف «فينيل إل بي».

وسيطلب من المعجبين تشغيل ألبومهم المفضل خلال الحدث، وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية، جيف تيلور، في بيان «البث المباشر ربما يوسع نطاق قدرتنا على الوصول إلى الموسيقى واكتشافها».

وتابع: «لكن مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية في لحظة معينة لا يزال مهمًا وملهمًا كما كان دائمًا».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بالفيديو: أمواج من القمامة البلاستيكية تجتاح سواحل الدومينيكان
دولى
«الرئاسي» يخصص 113.8 ألف دينار لرصف طريق في بلدية سوق الجمعة
ليبيا
استقرار الدينار أمام الدولار.. وتراجع مقابل اليورو والإسترليني
ليبيا
دستور كوبي جديد يعترف بالملكية الخاصة ويقلص مهام الرئيس
دولى
لنقي محذرًا: الصراع في المستقبل القريب سيمتد إلى قضايا متصلة بالتغيير ...
ليبيا
عضو بـ«تأسيسية الدستور»: الطعن ينتظر مشروع قانون الاستفتاء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
«داخلية الوفاق» تؤكد على حق التظاهر السلمي وفق ثلاثة شروط
ليبيا
أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

بالفيديو: تشيز كيك دايت