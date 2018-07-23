بريطانيا: يوم وطني للألبوم الغنائي

بريطانيا تحتفي بالموسيقى بإطلاق يوم وطني للألبوم الغنائي (أرشيفية:انترنت)

تستعد بريطانيا لأحياء أول «يوم وطني للألبوم الغنائي» هذا الخريف في حدث يأمل منظموه أن يحتفل به عشاق الموسيقى سنويًا للتعبير عن تقديرهم هذا الفن.

وسيكرم عشاق الموسيقى في جميع أنحاء البلاد المطربين وكتاب الأغاني والمنتجين في 13 أكتوبرالمقبل، وستقام العديد من الفعاليات التي ينظمها أهم القائمين على الصناعة، بالإضافة إلى شبكة «بي بي سي» ميوزيك للاحتفال «بجميع جوانب حب المملكة المتحدة للألبوم الغنائي»، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويأتي إعلان اليوم في الوقت الذي تحيي فيه صناعة الموسيقى هذا العام مرور 70 عامًا على إطلاق أول قرص فونوغراف «فينيل إل بي».

وسيطلب من المعجبين تشغيل ألبومهم المفضل خلال الحدث، وقال الرئيس التنفيذي لشركة صناعة التسجيلات الصوتية البريطانية، جيف تيلور، في بيان «البث المباشر ربما يوسع نطاق قدرتنا على الوصول إلى الموسيقى واكتشافها».

وتابع: «لكن مفهوم الألبوم ككيان يعبر عن سردية أو عن رؤية الفنان الإبداعية في لحظة معينة لا يزال مهمًا وملهمًا كما كان دائمًا».