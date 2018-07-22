جوليا بطرس تشعل حماس الجمهور اللبناني بأغان وطنية

جوليا بطرس تشعل حماس الجمهور اللبناني بأغان وطنية (أرشيفية:انترنت)

التقت الفنانة جوليا بطرس السبت بالجمهور في أحد أضخم الحفلات الفنية في مدينة صور بجنوب لبنان.

وافتتحت جوليا حفلها أمام حضور فاق 13 ألف شخص قدمت على مدى ساعتين أغنيات جديدة وقديمة من ألحان شقيقها زياد بطرس بمرافقة الأوركسترا الفلهارمونية الأرمينية وكورس هو الأضخم في تاريخ الحفلات اللبنانية بلغ عدده حوالي 170 شخصًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وتضمن برنامج الحفل خمس أغنيات جديدة من بينها «بكرا شي نهار» وهي من كلمات فادي الراعي وألحان زياد بطرس التي تصدرت المراكز الأولى على لائحة الأغاني الأكثر رواجًا في الإذاعات المحلية وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، كما أدت أغنيات من ألبوماتها السابقة من بداياتها حتى اليوم من بينها شي غريب ويوما ما وعلى شو.

وشرحت جوليا لجمهورها على المسرح ظروف بروز أغنية «غابت شمس الحق» وقالت إنه في عام 1985 نفذ «العدو الإسرائيلي مجزرة في بلدة الزرارية في جنوب لبنان وفي هذا الوقت كنت أنا وأخي زياد في عمر صغير هو 16 وأنا 15 عامًا وزعلنا كتير وحبينا نعبر عن رفضنا وغضبنا لكل يلي عم بصير فكتب الشاعر نبيل أبو عبدو كلمات أغنية غابت شمس الحق لأنه كان يؤمن بقدرات زياد على التلحين رغم صغر سنه».

ووجهت جوليا التحية إلى الشاعر أبو عبدو الذي كان حاضرًا في الصفوف الأمامية وغنت من كلماته في الحفل أنا بتنفس حرية لا تقطع عني الهوا ونحنا الثورة والغضب ويا ثوار الأرض وغيرها من الأغنيات، ومن أغنياتها الجديدة أهدت جوليا أغنية إلى النصر هيا للشعبين اللبناني والفلسطيني.