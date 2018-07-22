بطل مسلسل «ذي ووكينغ ديد» يودع المعجبين

اندرو لينكولن يؤكد الشائعات حول انسحابه من «ذي ووكينغ ديد» (ف ب)

ودع محبو مسلسل «ذي ووكينغ ديد» الذين حضروا إلى مهرجان «كوميك كون» في سان دييغو، الشريف ريك غرايمز نجم أحد أكثر المسلسلات شعبية عبر التلفزيون الأميركي.

وحضرت مجموعة من نجوم مسلسل «ذي ووكينغ ديد» إلى هذه المدينة الواقعة في كاليفورنيا غرب الولايات المتحدة فيما أكد الممثل البريطاني اندرو لينكولن الشائعات حول انسحابه من المسلسل، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال أمام آلاف من الأشخاص «سيكون هذا موسمي الأخير في دور ريك غرايمز» الذي أداه في ثمانية مواسم.

وأضاف الممثل البالغ 44 عاما «أنا أعشق هذا المسلسل إنه كل شيء بالنسبة لي وأعشق القيمين على هذا المسلسل، وأعدكم بعدم البكاء، فقد بكيت كثيرًا على الشاشة».

ويستند هذا المسلسل إلى قصص مصورة تحمل الاسم نفسه ويتمحور حول تحول الولايات المتحدة إلى بلد من الأموات الأحياء.

وتصدر المسلسل بين عامي 2013 و2017 نسبة المشاهدة لكل البرامج التلفزيونية الأميركية في الفئة العمرية 18-49، وسجل أكبر مجموع من المشاهدين في تاريخ خدمة التلفزيون بالكابل في الولايات المتحدة.

وبدأ عرض المسلسل العام 2010 عبر محطة «ايه ام سي» ويبدأ عرض الموسم التاسع منه أكتوبر المقبل.