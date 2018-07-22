معين شريف يغني لمصر في طابا (صور)

من حفل معين شريف، طابا، 21 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيا الفنان اللبناني، معين شريف، مساء السبت، ثاني حفلات «ليالي الصيف الغنائي» في طابا (شمال مصر).

وبدأ معين الحفل بموال «طال الزمان»، موجها شكره إلى «مصر الغالية التي دائمًا ما تجمع كل العرب مثل الفلسطينين والأردنيين الحاضرين هذه الليلة».

وأضاف أنه وكل الحضور من فلسطين والأردن يوجهون لمصر أغنية «مصر التي في خاطري».

وبعدها قدم أغاني «بعدك»، «أصعب كلمة»، «يا دار»، كما غنى لكوكب الشرق، أم كلثوم «ألف ليلة وليلة» و«على رمش عيونها»، «كله جديد في جديد» و«دار يا دار» للنجم اللبناني وديع الصافي، وغنى أيضا لوديع «عظيمة يا مصر »، إضافة إلى أغاني «قطعلي قلبي»، «عندك بحرية يا ريس». وحضر الحفل مدير مهرجان «الجونة» السينمائي، العراقي انتشال التميمي.

المهرجان يقام تحت إشراف عماد الطرابيشي، وينظمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية.

واستقبلت طابا في العام الماضي حفلات نجوم الغناء ومنهم شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، نجوي كرم، ووائل جسار.

من حفل معين شريف، طابا، 21 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

من حفل معين شريف، طابا، 21 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

من حفل معين شريف، طابا، 21 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)

من حفل معين شريف، طابا، 21 يوليو 2018 (تصوير: مصطفى مرتضى)