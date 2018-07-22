أبطال «وارنر براذيرز» الخارقون بمهرجان كوميك-كون

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 01:09 مساء
الممثل جوني ديب خلال مهرجان كوميك كون (أرشيفية:انترنت)

كان الأبطال الخارقون في استوديوهات «واررنر براذيرز» نجوم اليوم الأخير من مهرجان كوميك كون الدولي في سان دييغو.

واحتل هذا الاستوديو المسرح الرئيس في إطار هذا المهرجان الذي يتسع لـ6500 شخص مع عرضه مقتطفات عن مشاريعه في مجال أفلام الرسوم المتحركة بمشاركة نجوم عالميين من أمثال جوني ديب وكريس برات وجود لو وإليزابيث بانكس وإيدي ريدماين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأكد الاستوديو عبر هذا الحدث عودته بعد أفلام لم تلق استحسانًا كبيرًا مثل «باتمان فيرسيس سوبرمان: دون اوف جاستيس» و «سويسايد سكواد» و «جاستيس ليغ».

وعرض الاستوديو مقتطفات من فيلمه المقبل المرتقب «اكوامان» من إخراج ميس، و«ووندر ومان 1984» وهو تكملة لفيلم «ووندر ومان» (2017) الذي شكل نجاحه الباهر الوحيد في الفترة الأخيرة.

وعرض الاستوديو أيضًا على محبي مغامرات هاري بوتر مشاهد للمعركة بين بروفيسور دامبلدور وغيليرت غريندلفالد في فيلم «فانتاستيك بيستس: ذي كرايم اوف غريندلفالد» الذي يعرض في دور السينما اعتبارًا من 16 نوفمبر المقبل.

وصعد إلى المسرح أيضًا جوني ديب الذي يقوم بدور غيليرت غريندلفالد، قوبل بالتصفيق بالحار إلى جانب ريدماين وجود لو.

ومن الأفلام الأخرى التي عرضت مشاهد منها «ليغو موفي 2» بطولة كريس برات الذي بات نجمًا عالميًا.

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

موجة حارة تضرب مصر غدًا.. والأرصاد: ذروتها الأربعاء
عربى
كاركاتير حليم - سقف مطالب الليبيين
كاريكاتير
ريال مدريد يقتني جوهرة برازيلية جديدة
رياضة عالمية
انخفاض الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني بالسوق السوداء
ليبيا
إحاطة سلامة: رسائل تحذير إلى «معرقلي الانتخابات».. وبصيص أمل لـ«توزيع الثروة»
ليبيا
الأرصاد: منخفض جوي يقود درجات الحرارة للارتفاع
ليبيا
حادث سير يسقط 13 قتيلاً في المكسيك
دولى
«داخلية الوفاق» تؤكد على حق التظاهر السلمي وفق ثلاثة شروط
ليبيا
أسامة حماد: حكومة الوفاق غلّبت المصلحة الوطنية.. وتوزيع الترتيبات المالية لم ...
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

نصائح لصاحبات العيون البنية والعسلية