أبطال «وارنر براذيرز» الخارقون بمهرجان كوميك-كون

الممثل جوني ديب خلال مهرجان كوميك كون (أرشيفية:انترنت)

كان الأبطال الخارقون في استوديوهات «واررنر براذيرز» نجوم اليوم الأخير من مهرجان كوميك كون الدولي في سان دييغو.

واحتل هذا الاستوديو المسرح الرئيس في إطار هذا المهرجان الذي يتسع لـ6500 شخص مع عرضه مقتطفات عن مشاريعه في مجال أفلام الرسوم المتحركة بمشاركة نجوم عالميين من أمثال جوني ديب وكريس برات وجود لو وإليزابيث بانكس وإيدي ريدماين، وفقًا لوكالة فرانس برس.

وأكد الاستوديو عبر هذا الحدث عودته بعد أفلام لم تلق استحسانًا كبيرًا مثل «باتمان فيرسيس سوبرمان: دون اوف جاستيس» و «سويسايد سكواد» و «جاستيس ليغ».

وعرض الاستوديو مقتطفات من فيلمه المقبل المرتقب «اكوامان» من إخراج ميس، و«ووندر ومان 1984» وهو تكملة لفيلم «ووندر ومان» (2017) الذي شكل نجاحه الباهر الوحيد في الفترة الأخيرة.

وعرض الاستوديو أيضًا على محبي مغامرات هاري بوتر مشاهد للمعركة بين بروفيسور دامبلدور وغيليرت غريندلفالد في فيلم «فانتاستيك بيستس: ذي كرايم اوف غريندلفالد» الذي يعرض في دور السينما اعتبارًا من 16 نوفمبر المقبل.

وصعد إلى المسرح أيضًا جوني ديب الذي يقوم بدور غيليرت غريندلفالد، قوبل بالتصفيق بالحار إلى جانب ريدماين وجود لو.

ومن الأفلام الأخرى التي عرضت مشاهد منها «ليغو موفي 2» بطولة كريس برات الذي بات نجمًا عالميًا.