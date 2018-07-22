تساوي مبيعات الكتب عبر الإنترنت والورقية

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 22 يوليو 2018, 11:48 صباحا
أشخاص يقرأون الكتب أمام مكتبة في إيتروتا في شمال غرب فرنسا، 16 يوليو 2018 (أ ف ب)

أظهرت أرقام، نشرتها جمعية دور النشر الأميركية، تساوي مبيعات الكتب عبر الإنترنت في الولايات المتحدة للمرة الأولى في العام 2017 مع تلك المسجلة في المكتبات.

وفي التفاصيل، بلغ رقم الأعمال الذي حققه الناشرون عبر قنوات التوزيع الإلكترونية، 7,5 مليارات دولار في مقابل 7,6 مليارات للمؤلفات، التي بيعت في مراكز البيع التقليدية.

في العام 2016، كانت المبيعات الورقية أعلى بشكل واضح عن تلك المسجلة عبر الإنترنت مع 7,95 مليارات دولار في مقابل 7,13 مليارات.

وفي المجموع بيع 2,72 مليار كتاب في الولايات المتحدة العام 2017 وهو رقم مشابه للعام السابق (2,71 مليار).

واستفادت السوق عمومًا من النمو الكبير المتواصل للكتب المسجلة التي ارتفعت مبيعاتها بنسبة 28,8 % مقارنة بالسنة السابقة ليصل مجموعها إلى 820 مليون دولار.

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