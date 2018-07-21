عرض مجموعة الممثل روبن وليامز للبيع في مزاد

القاهرة - بوابة الوسط | السبت 21 يوليو 2018, 02:06 مساء
عرض مجموعة الممثل روبن وليامز للبيع في مزاد (ف ب)

تعرض دار «سوذبيز» للمزادات للبيع في نيويورك في 4 أكتوبر المقبل مجموعة شكلها الممثل الأميركي الراحل، روبن وليامز، وزوجته الثانية مارشا، وتتضمن منحوتات وساعات وتذكارات شهيرة.

ومن بين عشرات القطع التي ستعرض للبيع، مقتنيات عائدة إلى أوساط السينما مثل ثوب ارتداه دانييل رادكليف في سلسلة أفلام «هاري وبتر» يقدر سعره بين 10 و15 ألف دولار، واكسسوارات وملابس استخدمت في أفلام وجوائز ونصوص سيناريوهات مع إهداءات، وفقًا لوكالة «فرانس برس».

وتضم المجموعة أيضًا أعمالًا فنية حديثة ومعاصرة من بينها منحوتة لنيكي دي سان فال أو لوحات عدة لفنانين بارزين في مجال فن الشارع من أمثال بانكسي وشيبارد فيري أو الفرنسي «إينفايدر».

وسيذهب جزء من ريع المزاد إلى منظمات لا تبغي الربح مثل «وونديد وورير» التي تعنى بجرحى الحروب أو «جوليارد سكول» مدرسة الموسيقى والمسرح والرقص العريقة في نيويورك.

وكان روبن وليامز الذي نال العام 1998 جائزة أوسكار أفضل ممثل في دور ثانوي عن فيلم «غود ويل هانتينغ»، قد شخص بإصابته بمرض باركنسون قبل انتحاره العام 2014 عن 63 عامًا.

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