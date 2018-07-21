فارس كرم يغني ألبومه الجديد في «ليالي طابا»

طابا (سيناء) - بوابة الوسط: محمد علوش | السبت 21 يوليو 2018, 11:34 صباحا
من حفل فارس كرم، طابا، مصر، 20 يوليو 2017 (تصوير: مصطفى مرتضى)

أحيا الفنان اللبناني فارس كرم، مساء الجمعة، أولى حفلات «ليالي الصيف الغنائي» في طابا (شمال شرق مصر).

وقدم فارس عددا من أغانيه الشهيرة، إضافة إلى أغاني ألبومه الجديد، منها «ع الطيب»، «حبك برم»، «بدنا نولعها»، «تقبرني»، «طلت بالأبيض»، «التنورة».

كما غنى الفنان اللبناني «ساكن في حي السيدة» للمطرب الشعبي المصري الراحل محمد عبدالمطلب.

ويقام المهرجان تحت إشراف عماد الطرابيشي، وينظمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء، وتحديدًا طابًا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية.

واستقبلت طابا في العام الماضي حفلات نجوم الغناء ومنهم شيرين عبد الوهاب، جورج وسوف، نجوي كرم، ووائل جسار.

من حفل فارس كرم، طابا، مصر، 20 يوليو 2017 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل فارس كرم، طابا، مصر، 20 يوليو 2017 (تصوير: مصطفى مرتضى)
من حفل فارس كرم، طابا، مصر، 20 يوليو 2017 (تصوير: مصطفى مرتضى)
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