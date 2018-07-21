ستيوارت يطرح أغنية تمهيدًا لألبوم جديد

ستيوارت يطرح أغنية تمهيدًا لألبوم جديد (ف ب)

أصدر المغني البريطاني رود ستيوارت (73 عامًا) أغنية جديدة تمهيدًا لألبوم يطرحه في سبتمبر، تناول فيها معاناة شاب مع المخدرات.

ويشكك الفنان في الأغنية بدوره كأب في أغنية «ديدنت آي» التي يوجه فيها ابنته ويتحدث عن علاقته بها «الممزوجة بالحب والندم»، لكن في الواقع يبدو أن الأغنية من خلال كلماتها موجهة إلى ابنه شون (37 عامًا) الذي واجه مشاكل إدمان المخدرات والكحول، وفقا لوكالة «فرنس براس».

ومن خلال كلمات الأغنية يلمح رود ستيوارت إلى أنه بذل الكثير لكن من دون جدوى لمساعدة هذا الابن على تجنب أفخاخ المخدرات والشهرة بعدما أقر شخصيًا بأنه استهلك الكوكايين.

وهذه الأغنية هي الأولى في ألبوم بعنوان «بلود ريد روزيز» سيصدر في 28 سبتمبر، على ما أعلن الفنان في رسالة نشرها على موقعه الإلكتروني، وهو الألبوم الثلاثون له المسجل في الأستوديو.

وسيصدر الألبوم بعد 50 عامًا تقريبًا على أول ألبوم لرود ستيوارت، وأوضح المغني أن هذا الألبوم «شخصي الطابع بعمق» على ما تظهره الأغنية الأولى.