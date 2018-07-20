مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي يكرم بلوفة وشادية

يكرم مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي الذي ينطلق هذا الشهر المخرج الجزائري الراحل فاروق بلوفة والممثلة المصرية الراحلة شادية.

ورحل بلوفة في أبريل الماضي في فرنسا عن عمر ناهز 71 عامًا بعد صراع مع المرض، فيما توفيت شادية عن 86 عامًا في نوفمبر2017، وفقًا لوكالة رويترز.

وقالت إدارة المهرجان في بيان «يقف مهرجان وهران الدولي للفيلم العربي وقفة عرفان وتقدير لمن قدموا للفن والإبداع، حيث تحتفي الطبعة 11 بالمخرج الجزائري فاروق بلوفة والممثلة والمطربة المصرية شادية التي تملك في رصيدها أكثر من 110 مشاركات في الأفلام إضافة إلى المسلسلات مع أداء مجموعة من الأغاني».

وتعقد إدارة المهرجان مؤتمرًا صحفيًا السبت للكشف عن تفاصيل الدورة الجديدة وأسماء الأفلام المتنافسة على جائزة «الوهر الذهبي».

وتقام الدورة الحادية عشرة من المهرجان في الفترة من 25 إلى 31 يوليو بمشاركة 30 فيلمًا في ثلاث مسابقات للفيلم الطويل والقصير والوثائقي.