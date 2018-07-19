تاناروت تعرض الفيلم الفرنسي «أشياء مقبلة» في بنغازي

تاناروت تعرض الفيلم الفرنسي «أشياء مقبلة» في بنغازي (أرشيفية:انترنت)

يعرض تجمع تاناروت للإبداع الليبي، السبت، الفيلم الفرنسي- الألماني«Things to Come» أو أشياء مقبلة، من إنتاج العام 2016، بمقر التجمع بمدينة بنغازي، ويناقش أعضاء التجمع الفيلم بعد العرض.

الفيلم من إخراج وتأليف ميا هانسن لاف وبطولة كل من إيزابيل هوبير، أندريه ماركون، رومان كولينكا، إديث سكوب، سارة لو بيكار، سولال فورت.

وتدور قصة الفيلم عن أستاذة الفلسفة ناتالي التي تعمل بمدرسة في باريس، شخصية شغوفة بعملها محبة للتأمل والتفكير، متزوجة ولديها طفلان، تقسم وقتها بين أسرتها، طلابها، ووالدتها المتسلطة، يعلن زوجها فجأة رغبته في الانفصال عنها من أجل امرأة أخرى، ليكون عليها أن تتعامل مع هذا القرار.

فاز الفيلم بست جوائز أبرزها أفضل إخراج في مهرجان برلين الدولي، وجائزة أفضل ممثلة لإزابيل هوبير من قبل جمعية بوسطن لنقاد السينما.