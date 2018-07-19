فارس كرم يفتتح حفلات «ليالي الصيف» في طابا

القاهرة - بوابة الوسط | الخميس 19 يوليو 2018, 10:32 صباحا

ينطلق، الجمعة، مهرجان «ليالي الصيف الغنائي» في منتجع طابا هايتس السياحي، والذي تستمر فعالياته حتى 27 من يوليو الجاري.
وتبدأ الاحتفالات التي تتكرر للعام الثاني على التوالي، بحفل للفنان اللبناني فارس كرم مساء الجمعة.

ويحيي الفنان اللبناني معين شريف، ثاني ليالي المهرجان مساء السبت 21 يوليو، على أن يحيي الفنان الأردني زياد صالح ثالث الليالي، مساء الأحد 22 يوليو.
ولأول مرة، تحيي نجمة «آراب أيدول» الفنانة المصرية كارمن سليمان، حفلاً في طابا، حيث من المقرر أن يكون حفلها مساء الإثنين 23 يوليو، على أن يحيي الفنان الشعبي أحمد شيبة حفل يوم الثلاثاء 24 يوليو.

كما يتواجد الفنان المصري رامي صبري للمرة الأولى في طابا، حيث يحيي حفلاً يوم الخميس 26 يوليو، على أن تختتم المطربة الشعبية بوسي مهرجان «ليالي الصيف» بإحيائها حفلاً يوم الجمعة 27 يوليو.

مهرجان «ليالي الصيف» في طابا هايتس، يقام تحت إشراف عماد الطرابيشي، ويقوم بتنظيمه هاني حسن، ويعتبر الهدف الأساسي من تنظيم هذه الحفلات هو تنشيط السياحة في جنوب سيناء وتحديداً طابا لتعود مرة أخرى عاصمة السياحة العربية والأجنبية، وذلك بعد أن استقبلت حفلات نجوم الغناء العام الماضي، ومنهم شيرين عبدالوهاب وجورج وسوف ونجوى كرم ووائل جسار.
 

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