رامز أمير: ابتعدت عن السينما لتغيّـر ظروف إنتاجها

كشف الفنان المصري رامز أمير أن سبب ابتعاده عن السينما في الفترة الماضية يعود إلى أن أحوال السينما في مصر اختلفت عن ذي قبل، بل واتجه نجومها إلى التلفزيون.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ«بوابة الوسط»، أن الإنتاج قلّ عن فترة ما قبل الثورة، وبالتالي الفرص قلت، مشيرًا إلى أنه استغل هذه الفترة في العمل على نفسه والاستعداد لتقديم سينما مختلفة عن الموجود أو عمّا يُعرض عليه من منطلق «اصنع فرصتك بيدك».

وقال إنه يعمل على مشروع فيلم جديد يعتمد على البطولة الجماعية، وينتمي لنوعية أفلام الأكشن، حيث ما زال في مرحلة التفاوض مع شركة الإنتاج، ويتمنى من الله أن ينال إعجاب الجمهور وقت طرحه.

