أحمد الفيشاوي يترقب «عيار ناري» (صور)

من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت شركة «آي برودكشن» النقاب عن صور جديدة من فيلم «عيار ناري» بعد انتهاء المخرج كريم الشناوي من عمليات المونتاج.

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي، وهو من تأليف هيثم دبور، ويدور حول جريمة قتل غامضة تصدم أبطال العمل عن مفهوم الحقيقة.

وأكد أحمد الفيشاوي أنه يترقب العمل بشدة، خاصة أن دوره مختلف عما قدمه في آخر أعماله «شيخ جاكسون» مع نفس شركة الإنتاج ونال استحسانًا نقديًّا وجماهيريًّا، وفق بيان من الشركة.

وحول مشاركته في فيلم «عيار ناري» يقول محمد ممدوح: «أقدم دورًا مختلفًا عما قدمت، وأعتقد أنه سيفاجئ الجمهور، وهو ما حمسني للعمل بالفيلم وتقديمه، خصوصًا أن عددًا من المَشاهد الصعبة في المحاجر أرهقني بشدة».

ومن جانبه، يقول المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب للشركة: «عملنا على الفيلم بتأنٍ شديد ليخرج في أفضل صورة فنية وجماهيرية، ونراهن على تواجده في عدة مهرجانات في الفترة المقبلة، كما نحدد حاليًّا موعدًا لطرحه جماهيريًّا، حيث نتوقع أن يجذب الفيلم الجماهير لأنه يعيد تقديم أفلام الجريمة بطريقة مشوقة».

وأضاف فهمي أن الفيلم يضم فريق عمل مميزًا، بداية من المنتج المشارك محمد حفظي الذي قدم إضافة للفيلم، مرورًا بعناصر مميزة خلف الكاميرا حيث تولت ناهد نصرالله مسؤولية الملابس، والديكورعلي حسام علي، ومدير التصوير عبد السلام موسى والمنتج الفني أحمد يوسف والمونتاج أحمد حافظ، بالإضافة إلى الموسيقى التي وضعها أمين بوحافة.

من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)