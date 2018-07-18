أحمد الفيشاوي يترقب «عيار ناري» (صور)

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 03:25 مساء
من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)

كشفت شركة «آي برودكشن» النقاب عن صور جديدة من فيلم «عيار ناري» بعد انتهاء المخرج كريم الشناوي من عمليات المونتاج. 

ويضم الفيلم أحمد الفيشاوي وروبي ومحمد ممدوح وعارفة عبد الرسول وأسماء أبو اليزيد، وضيوف الشرف أحمد مالك وهنا شيحة وأحمد كمال وصفاء الطوخي، وهو من تأليف هيثم دبور، ويدور حول جريمة قتل غامضة تصدم أبطال العمل عن مفهوم الحقيقة.

وأكد أحمد الفيشاوي أنه يترقب العمل بشدة، خاصة أن دوره مختلف عما قدمه في آخر أعماله «شيخ جاكسون» مع نفس شركة الإنتاج ونال استحسانًا نقديًّا وجماهيريًّا، وفق بيان من الشركة.

وحول مشاركته في فيلم «عيار ناري» يقول محمد ممدوح: «أقدم دورًا مختلفًا عما قدمت، وأعتقد أنه سيفاجئ الجمهور، وهو ما حمسني للعمل بالفيلم وتقديمه، خصوصًا أن عددًا من المَشاهد الصعبة في المحاجر أرهقني بشدة».

ومن جانبه، يقول المنتج أحمد فهمي العضو المنتدب للشركة: «عملنا على الفيلم بتأنٍ شديد ليخرج في أفضل صورة فنية وجماهيرية، ونراهن على تواجده في عدة مهرجانات في الفترة المقبلة، كما نحدد حاليًّا موعدًا لطرحه جماهيريًّا، حيث نتوقع أن يجذب الفيلم الجماهير لأنه يعيد تقديم أفلام الجريمة بطريقة مشوقة».

وأضاف فهمي أن الفيلم يضم فريق عمل مميزًا، بداية من المنتج المشارك محمد حفظي الذي قدم إضافة للفيلم، مرورًا بعناصر مميزة خلف الكاميرا حيث تولت ناهد نصرالله مسؤولية الملابس، والديكورعلي حسام علي، ومدير التصوير عبد السلام موسى والمنتج الفني أحمد يوسف والمونتاج أحمد حافظ، بالإضافة إلى الموسيقى التي وضعها أمين بوحافة.

من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس فيلم «عيار ناري» (خاص لـ بوابة الوسط)
 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

بطولة للشطرنج السريع في مصراتة على النظام السويسري
رياضة محلية
بالفيديو.. روسيا تسجن من اقتحموا ملعب مباراة نهائي المونديال
رياضة عالمية
هل يتولى بوتفليقة ولاية خامسة على الجزائر؟
عربى
البرلمان الأوروبي يبحث انخراط تجمع الساحل والصحراء في تثبيت الاستقرار بليبيا
ليبيا
الاتحاد الأوروبي واليابان يوقعان اتفاقًا «تاريخيًا» للتبادل الحر
اقتصاد
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
بوريس جونسون يعود لعمله القديم بعد استقالته من منصب وزير الخارجية
دولى
سكان غاضبون يقتلون 292 تمساحًا في إندونيسيا
منوعات
صور ماكرون في الملعب تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي
منوعات
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

اصنع معطر سيارتك بنفسك