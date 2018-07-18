«شوري» بطلة قصص مصورة

القاهرة - بوابة الوسط | الأربعاء 18 يوليو 2018, 12:57 مساء
الممثلة ليتيسيا رايت خلال العرض الأول لفيلم «أفنجرز إنفينيتي وور» أبريل 2018 في لندن (أ ف ب)

ستصدر شركة مارفل للنشر مغامرات غير مسبوقة لشقيقة البطل الخارق الأسود، بلاك بانثر، التي اشتهرت بفضل الفيلم المكرس لشقيقها وكان الأول من نوعه مع أكثرية من الممثلين السود.

وشوري شقيقة «بلاك بانثر» هي عبقرية العائلة وقادرة على ابتكار الكثير من المعدات والتجهيزات التكنولوجية، التي يستخدمها شقيقها، عندما يرتدي بزة بلاك بانثر، حسب «فرانس برس»، الثلاثاء.

وجذبت شخصيتها التي أدتها الممثلة ليتيسيا رايت من غويانا، مع الحيوية وحس الفكاهة اللذين تتمتع بهما، الجمهور فقررت مارفل أن تخصص لها قصصا مصورة مكرسة لها. وسيصدر الألبوم الأول وهو بعنوان «شوري ذي بلاك بانثرز سيستر» في أكتوبر، على ما أوضحت ناطقة باسم مارفل.

وشوري ليست البطلة السوداء الأولى في مجال القصص المصورة، إذ سبقتها خصوصًا ستورم من مغامرات «إكس-من» من مارفل أيضًا، إلا أن الألبومات المكرسة لامرأة سوداء لا تزال نادرة جدًا.

وكلفت مارفل الكاتبة الأميركية السوداء نيدي أورافور وضع سيناريو مغامرات شوري. وشكل فيلم «بلاك بانثر» منعطفًا في تاريخ مشاركة السود في السينما الأميركية.

وحقق الفيلم عائدات قدرها 1,34 مليار دولار، وبات يحتل المرتبة التاسعة بين الأفلام الطويلة، التي حصدت أعلى الإيرادات في تاريخ السينما.

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