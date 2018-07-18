شير تصدر ألبومًا لأغاني «أبا»

شير ستصدر ألبومًا يتضمن أغاني لفرقة أبا

أعلنت نجمة البوب الأميركية، شير، التي تشارك في الجزء الجديد من الفيلم الغنائي «ماما ميا!» حول أغاني فرقة أبا، أنها ستصدر ألبومًا يتضمن أعمالًا للفرقة السويدية الشهيرة.

وأوضحت المغنية والممثلة (72 عامًا) خلال مقابلة مع محطة «إن بي سي» التلفزيونية الأميركية للترويج لفيلم «ماما ميا! هير وي غو إغين»، أن مشاركتها في هذا العمل دفعتها إلى تسجيل الألبوم، وفق «فرانس برس».

وأضافت: «بعدما أديت أغنية فرناندو رأيت أنه من الممتع أن أعد ألبومًا يتضمن أغاني لفرقة أبا وهذا ما فعلت». وأكدت أن النتيجة ستكون خارجة عن المألوف.

وتابعت تقول: «قمت بذلك طريقة مختلفة غير متوقعة عندما يتعلق الأمر بفرقة أبا» من دون أن تحدد موعد صدور العمل. وسيكون الألبوم هذا المسجل في الاستوديو الأول لشير منذ العام 2013.