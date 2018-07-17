تكريم أعضاء فرقة المسرح الوطني في بنغازي

القاهرة - بوابة الوسط | الثلاثاء 17 يوليو 2018, 04:45 مساء
تكريم أعضاء فرقة المسرح الوطني في بنغازي (فيسبوك)

أقيمت الاثنين بالمسرح الوطني بمدينة بنغازي احتفالية تكريمية لأعضاء فرقة المسرح الوطني المشاركين في مهرجان عبد العزيز العقربي الذي أقيم بمدينة تونس العاصمة خلال الفترة من 20 إلى 26 يونيو في دورته الثانية والعشرون.

وتم التكريم بحضور كل من رئيس الهيئة العامة للإعلام والثقافة جمعة الفاخري، ومدير مكتب الإعلام والثقافة بنغازي محمد المسلاتي، ونخبة من الفنانين والإعلاميين والمثقفين، وفقًا للمكتب الإعلامي للهيئة. 

وتحصلت فرقة المسرح الوطني في هذا المهرجان على جائزة أفضل عرض «العرض المتكامل» وجائزة أفضل ممثل فاز بها الفنان حسين العبيدي.

وقدمت الفرقة خلال المهرجان مسرحية بعنوان «إلى أين» المأخوذة عن نصّ الحقائب السود للكاتب العراقي علي العبادي ومن إخراج الفنان عوض الفيتوري .

تكريم أعضاء فرقة المسرح الوطني في بنغازي (فيسبوك)
تكريم أعضاء فرقة المسرح الوطني في بنغازي (فيسبوك)
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