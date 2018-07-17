مايك ماسي يغني بمهرجانات زوق مكايل في لبنان

الفرنسي اللبناني الأصل مايك ماسي في مهرجانات زوق مكايل بلبنان (أرشيفية:انترنت)

قدم الفنان الفرنسي اللبناني الأصل مايك ماسي عرضًا غنائيًا بمهرجانات زوق مكايل الواقعة في جبل لبنان والمصنفة ضمن المدن الأثرية في العالم.

وأمام جمهور من جيل الشباب أدى ماسي أغنيات لطالما أثارت جدلًا في الأوساط الفنية لجرأة كلماتها التي تحاكي الواقع، وعلى مدى ساعتين قدم أغاني تحمل أفكارًا غير تقليدية ومنها يا زمان وخلصنا بقى ونرجع سوا وضايق فيي شباكي وغيّر لون عيونك، وفقًا لوكالة «رويترز».

وقال ماسي إنه غاب عن لبنان، بلده الأم، لأكثر من سنتين لأنه كان منشغلًا في فرنسا بمشاركته في مسرحية «يسوع من الناصرة إلى أورشليم» والتي يؤدي فيها دور السيد المسيح.

وقالت رئيسة المهرجان زلفا بويز «الفنان ماسي هو أكثر من يعبر عن الظروف الصعبة المحيطة بنا».

وافتتحت مهرجانات زوق مكايل في التاسع من شهر يوليو في دورتها الخامسة عشرة مع الجزائرية سعاد ماسي.

وكانت لمايك ماسي تجربة مع منظمة «أبعاد» التي تعني بشؤون التعنيف ضد المرأة حيث قدم مجموعة من الأعمال الفنية.