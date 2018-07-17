عرض أول لـ«ماما ميا 2» في لندن

عرض أول لـ«ماما ميا 2» في لندن (أرشيفية:انترنت)

احتل العالم الغنائي لفيلم «ماما ميا» أحد مسارح لندن في العرض العالمي الأول للجزء الثاني من الفيلم الذي شهد حضور أبرز نجومه، وعلى رأسهم ميريل ستريب وشير.

وبعد مرور عشرة أعوام على عرض الجزء الأول المقتبس من مسرحية استعراضية شهيرة، يشهد فيلم «ماما ميا: هير وي جو أجين» عودة وجوه قديمة ومشاركة وجوه جديدة في الفيلم الغنائي القائم على أعمال فريق «آبا» السويدي الشهير، والذي تدور أحداثه في إحدى جزر اليونان، وفقًا لوكالة «رويترز».

ويستكمل هذا الجزء أحداث الجزء الأول، الذي حقق إيرادات تجاوزت 600 مليون دولار في شباك التذاكر، لكنه يتضمن هذه المرة لقطات «فلاش باك» تبين كيف وصلت دونا، شخصية ميريل ستريب، إلى اليونان.

وبينما كان المعجبون متشوقين بشدة لعرض الجزء الثاني، قال بيني أندرسون وبيورن أولافوس العضوان المؤسسان فريق «آبا» إنهما لم يكونا متحمسين للفكرة في البداية.

وردد المعجبون أشهر أغاني فريق «آبا» مثل «ووترلو» و «سوبر تروبر» مع وصول ستريب وبيرس بروزنان وكولين فيرث وأماندا سيفريد وكريستين بارانسكي، أبطال الجزء الأول الذي عرض العام 2008.

وانضم إلى الجزء الثاني شير التي تلعب دور والدة دونا، وليلي جيمس، التي تجسد شخصية دونا وهي شابة.