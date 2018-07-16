طرح ألبوم «فرحتي بيك» للسورية وعد البحري

المطربة السورية وعد البحري (خاص لـ بوابة الوسط)

طرحت شركة «مزيكا» بالأسواق و«يوتيوب» وجميع المتاجر الإلكترونية، وأيضًا على محطات الراديو، الألبوم الجديد للفنانة السورية وعد البحري، الذي يحمل عنوان «فرحتي بيك».

تم تحضير وإعداد الألبوم خلال عامين، حيث قامت وعد وزوجها المنتج أحمد البنا بمقابلة عدد كبير من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين، وقاما بالاستماع إلى أكثر من 80 أغنية، ووقع اختيارهما على 30 أغنية، إلى أن تم الاستقرار في النهاية على 10 أغنيات فقط لضمّها إلى الألبوم.

وأغاني الألبوم هي «أيامنا جاية» كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزي عمر عبد الفتاح، «الليلة ليلة» كلمات محمد الغنيمي وألحان عمرو جلبط وتوزيع عمر عبد الفتاح، «وأنت معايا» كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع أسامة عبد الهادي، «نسيت أنا مين» كلمات هاني صارو وألحان شريف الوسيمي وتوزيع أحمد عبد السلام، «زعلك على عيني» كلمات أحمد شتا وألحان حسين محمود وتوزيع أسامة عبد الهادي، «شوف لي حل» كلمات ناصر الجيل وألحان عمرو حليم وتوزيع أحمد عبد السلام، «كلك نظر» كلمات ناصر الجيل وألحان معتز أمين وتوزيع أسامة عبدالهادي، «تعبت قلبي» كلمات ناصر الجيل وألحان أحمد محيي وتوزيع أسامة عبد الهادي، «فرحتي بيك» كلمات أحمد الجندي وألحان مدين وتوزيع عمر عبد الفتاح، «غير أي حد» كلمات وائل توفيق وألحان مصطفى محفوظ وتوزيع أسامة عبد الهادي.