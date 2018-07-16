مواعيد اختبارات «آراب جوت تالنت» في القاهرة والإسكندرية

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 03:49 مساء
من كواليس الاختبارات (خاص لـ بوابة الوسط)

وسط إقبال جماهيري كبير من المواهب من مختلف الأعمار، والاهتمامات في العواصم العربية المختلفة، تنطلق يومي الخميس والجمعة المقبلين بالقاهرة اختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب «آراب جوت تالنت» في موسمه السادس.

والفرصة متاحة أمام المواهب من كل الأعمار والجنسيات، لتقديم مواهبهم في الاختبارات على مسرح «جامعة النيل» بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة) من الساعة الثامنة صباحًا وحتى العاشرة مساءً بحضور لجنة الانتقاء الأولية، حيث تستمع اللجنة لأداء المشتركين لانتقاء أبرز المواهب التي ستحصل على فرصة الاشتراك في مراحل البرنامج التالية. والفرصة متاحة أمام المواهب من الفئات العمرية المختلفة ومن كل الجنسيات للاشتراك في الاختبارات، وفق بيان.

اختبارات المرحلة الثانية من تجارب الأداء لبرنامج المواهب «آراب جوت تالنت» في موسمه السادس بدأت في الجزائر يومي 9 و10 يوليو، ثم انتقلت إلى تونس يوم 12 يوليو، وحاليًّا تجرى الاختبارات في مدينتي طنجة والدار البيضاء بالمغرب، وتنطلق الاختبارات بالقاهرة يومي الخميس والجمعة المقبلين، ثم تقام الاختبارات بالإسكندرية في مسرح كلية النصر «فيكتوريا» يومي الأحد والإثنين 22 و23 يوليو، قبل أن تنطلق بالعاصمة الأردنية عمان يوم 26 يوليو، وتليها بالعاصمة اللبنانية بيروت يوم 29 يوليو.

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