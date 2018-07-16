زين عوض تسجل أغنيات لـ«سمراء البادية»

الفنانة الأردنية زين عوض (خاص لـ بوابة الوسط)

بدأت الفنانة الأردنية زين عوض تسجيل وتنفيذ أغنيتين من أغنيات النجمة العربية الشهيرة سميرة توفيق «سمراء البادية»، ما بين استوديوهات عمّان في الأردن ودبي بالإمارات، والقاهرة في مصر، التي ستقدمهما خلال الفترة المقبلة، بعد الانتهاء من تنفيذ وتوزيع الأغنيتين من جديد، حيث ستقوم بالكشف عن تفاصيلهما بعد الانتهاء من وضع صوتها عليهما.

واختارت زين الأغنيتين بالتعاون مع الفنانة سميرة توفيق، التي أكدت في أكثر من مناسبة وتواجد إعلامي أنها تستطيع غناء أي أغنية من أغنياتها، كان آخرها عندما حلت «سمراء البادية» ضيفة على برنامج «مجموعة إنسان» على قناة «إم بي سي 1».

وأشادت وقتها بصوت زين عوض وقالت: «إن زين يحق لها أن تأخذ أي أغنية تريدها لسميرة توفيق وتغنيها». وأشارت الفنانة الأردينة أن هذا الأمر عبارة عن تكريم لها من السيدة سميرة إلى جانب أنها مسؤولية كبيرة أيضًا اتجاه الأغنية الأردنية والعربية البدوية.

من ناحية أخرى، تعمل زين على تجهيز أغنية وطنية جديدة للأردن، والتي ستقدمها من ألحانها بعد أن قامت بتوزيع موسيقاها في القاهرة، حيث ستقوم خلال الفترة القليلة القادمة بتقديمها ونشرها عبر جميع الحسابات المختلفة في مواقع التواصل الإجتماعي والإذاعات والقنوات الفضائية.

الفنانة الأردنية زين عوض والفنانة الكبيرة سميرة توفيق (خاص لـ بوابة الوسط)