«داونتون آبي» يتحول إلى فيلم

القاهرة - بوابة الوسط | الإثنين 16 يوليو 2018, 01:23 مساء
المسلسل الدرامي الناجح «داونتون آبي» يتحول إلى فيلم سينمائي (أرشيفية:انترنت)

سيتحول المسلسل الدرامي الناجح «داونتون آبي» الذي نال عدة جوائز وتدور أحداثه حول منزل بريطاني في أوائل القرن العشرين، إلى فيلم سينمائي سيشهد عودة الأبطال الأصليين للمشاركة في المشروع.

وذكرت شركة فوكاس فيتشرز للإنتاج والتوزيع السينمائي أن جوليان فيلوز، مؤلف المسلسل، كتب سيناريو الفيلم وسيقوم بإنتاجه أيضًا، وفقًا لوكالة «رويترز».

وسيعود إلى كرسي الإخراج برايان برسيفال، الذي أخرج أول حلقة من المسلسل وعدة حلقات أخرى ومن المقرر أن يبدأ تصوير الفيلم هذا الصيف.

وقال المنتج جاريث نيامي في بيان «عندما كان المسلسل يقترب من نهايته كان حلمنا أن نقدم لملايين المعجبين على مستوى العالم فيلمًا، والآن بعد أن جمعنا الكثير من النجوم فسنبدأ عملية الإنتاج قريبًا».

وأضاف «سيناريو جوليان ساحر ومثير ومسلٍ وفي أيدي برايان برسيفال نأمل أن ننجز شيئًا يتطلع إليه الناس».

 اضغط هنا لمزيد من الأخبار

كلمات مفتاحية

المزيد من بوابة الوسط

خيرية الخمسي: أنا امرأة قوية جدًا.. وهذه هي نقطة ضعفي الوحيدة
ثقافة وفن
4.84 مليار دينار تحويلات «مالية الوفاق» لمؤسسة النفط في النصف الأول من 2018
ليبيا
تراجع الدينار مقابل الدولار في السوق السوداء
ليبيا
سيارة إسعاف تنقل 800 كيلوغرام من القات المخدر
منوعات
غسان سلامة: لا يمكن تسوية وضع الميليشيات في عام واحد
ليبيا
الكبير: المراجعة قبل توحيد «المركزي».. وتغيير المحافظ وفق آلية الاتفاق السياسي
ليبيا
الإعلان عن انتهاء المرحلة الأولى من المسار التشاوري للملتقى الوطني الليبي
ليبيا
قائمة جديدة ولاعبون جدد لأول مرة بالمنتخب الوطني لكرة القدم
رياضة محلية
اجتماع روما «3+3» .. حضرت ليبيا وغاب ممثلوها
ليبيا
 المزيد من ثقافة وفن

تصفح الوسط

بوابة الوسط

بوابة جريدة الوسط»، بوابة إلكترونية ليبية مستقلة ملتزمة في أدائها المهني بالأنظمة الإعلامية السارية، وهدفها تقديم خدمة إعلامية مستنيرة ترتكز إلى الصدقية والدقة والحياد، واحترام الحرية الشخصية، وصولاً إلى أن تكون «صوت ليبيا الدولي

بوابة الوسط غير مسؤولة عن محتوى المواقع الخارجية وتعليقات القراء

لا يفوتك

تمارين للحفاظ على نظرك