«EAVE/BMS» تفتح باب التقديم لمشاريع الأفلام العربية

شعار الورشة خلال أيام القاهرة السينمائي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعلن مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، بالشراكة مع مركز السينما العربية، فتح باب التقديم لورشة تطوير جديدة للمؤلفين والمنتجين، وذلك عبر منصته الجديدة «أيام القاهرة لصناعة السينما»، (25 إلى 29 نوفمبر)، بالتعاون مع ورشتى «EAVE On Demand» للمنتجين و«بيرثمارك لتطوير السيناريو».

وتستهدف الورشة، على مدار أربعة أيام، تغطية كل عناصر مرحلة التطوير لمشروعات الأفلام الروائية الطويلة، بما في ذلك استراتيجيات تطوير السيناريو ودور المنتج والتسويق والمبيعات الدولية وخطط الميزانية والتمويل، بالإضافة إلى عمليات الترويج للفيلم.

وأوضحت إدارة المهرجان أن الموعد النهائي للتقديم 31 أغسطس، ويشترط أن تضم المشروعات كاتباً ومنتجاً وأن يتم تقديم ملفات المشروع إلكترونياً باللغتين العربية والإنجليزية، ومن المقرر أن تتوافر كل المعلومات عن الورشة ومتطلباتها عبر موقع مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي».

ورشة «EAVE/BMS» لتطوير السيناريو، تتكون من ورش تدريب احترافية يومية متاحة لكل ضيوف المهرجان، وجلسات عمل جماعية ولقاءات فردية مع الفرق الستة المختارة من الكتاب والمنتجين ومشروعاتهم في مرحلة التطوير. فيما تستهدف الجلسات الجماعية والفردية تغطية التحديات التي تواجه المواهب وتبادل المعلومات ودراسات الحالة ومناقشة مشروعات الفرق من وجهتي نظر الكاتب والمنتج، بالإضافة إلى وضع خطة للخطوات التالية لكل مشروع.

وتجمع ورشة «EAVE/BMS لتطوير السيناريو» بين الخبرة الطويلة التي تمتلكها EAVE في التدريب على مستوى دولي والتعاون مع «بيرثمارك» سيناريو لوضع منهج معد خصيصاً لمحترفي صناعة السينما في العالم العربي، لكي يستهدف ما يحتاج إليه صناع السينما بشكل محدد، وهذا من خلال الجمع بين خبراء دوليين وخبراء من العالم العربي.

ومن بين الخبراء الذين سوف يديرون الورش المنتجة روشاناك بيهيشت نيدجاد والسيناريست كلير داونز والخبيرة السينمائية أراناكا ماتيتس والمنتج أحمد شرقاوي.

روشاناك بيهيشت نيدجاد من شركة «In Good Company» منتجة بدأت مسيرتها العام 1999، وهي خبيرة ومستشارة لعديد المؤسسات والمنظمات التدريبية مثل EAVE، وتعتبر روشاناك إحدى أعضاء أكاديمية الفيلم الألماني أكاديمية الفيلم الأوروبي وهي إحدى خريجي ورشة EAVE وقائدة مجموعة.

أما كلير داونز «مؤسسة مالطا للتمويل السينمائي» مستشارة وكاتبة سيناريو ومشرفة تمتلك خبرة عملية في صناعة السينما منذ أربعة عقود، وتمتلك داونز سجلاً مكثفاً من تقديم الاستشارات الفنية وكتابة السيناريو وتقديم الورش، وتعمل مستشارة لصالح EAVE منذ 1989.

وأراناكا ماتيتس «شركة Featurette» خبيرة سينمائية أسست شركة Featurette المتخصصة في تقديم الاستشارات للموزعين والمعلنين ومنصات عرض الفيديو حسب الطلب فيما يتعلق باختياراتهم وإنتاجاتهم المشتركة وإعداد الاستراتيجيات. كما تقدم الاستشارات للمتواجدين في المناخ الإعلامي المتغير حول الإجراءات المتطورة في مجال الإنتاج والتوزيع لخلق فرص تتيح لهم التوغل في أسواق جديدة.

وأحمد شرقاوي «شركة MBC» هو رئيس قسم تطوير محتوى موقع شاهد التابع لمجموعة MBC، وصاحب خبرة واسعة في مجال تطوير السيناريو، كما شغل منصب منتج منفذ لعديد المسلسلات التلفزيونية الناجحة على المستوى الجماهيري والنقدي. حصل على درجة الماجستير في الإنتاج السينمائي والتلفزيوني من كلية رويال هولواي جامعة لندن العام 2009.

أيام «القاهرة لصناعة السينما» منصة تقام ضمن فعاليات الدورة الـ40 من مهرجان «القاهرة السينمائي الدولي»، في الفترة من 20 إلى 29 نوفمبر. وتقدم أيام القاهرة لصناعة السينما للمشاركين فيها فرصاً مهمة للنقاشات والاجتماعات وورش العمل والورش التدريبية، بالإضافة إلى الشراكة بين المواهب العربية والأسماء المرموقة في صناعة السينما الإقليمية والدولية، بهدف تقديم دعم أكبر للسينما العربية.