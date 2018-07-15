خدوجة صبري تقدم «حدث في بلاد السعادة» على مسرح السلام

بني وليد - بوابة الوسط: الصغير الحداد | الأحد 15 يوليو 2018, 03:02 مساء
خدوجة في بروفات العرض المسرحي (خاص لـ بوابة الوسط)

أعربت الفنانة خدوجة صبري عن سعادتها بالمشاركة في مسرحية «حدث في بلاد السعادة» والتي ستعرض نهاية الشهر الجاري على خشبة مسرح السلام بشارع القصر العيني (وسط القاهرة) بعد الانتهاء من البروفات المكثفة التي يقودها المخرج مازن الغرباوي مع أبطال العرض.

وأوضحت خدوجة لـ«بوابة الوسط» أن المسرحية من إنتاج البيت الفني للمسرح المصري، ومن تأليف وليد يوسف وإخراج مازن الغرباوي.

وأشارت إلى أنه يشارك في بطولة المسرحية عدد من الفنانين منهم مدحت تيخا وعلاء قوقة وحسن العدل وفاطمة محمد علي وسيد الرومي ومحمد حسني والمطرب وائل الفشني وأسامه فوزي.

كما يشارك في المسرحية الفنانون راسم منصور من العراق ونسرين أبي سعد من لبنان، إضافة إلى عدد من الشباب.

«حدث في بلاد السعادة» تدور أحداثها في إطار اجتماعي كوميدي استعراضي، وفكرتها تتمحور حول العلاقات الإنسانية التى أصبحنا نفتقدها.

بوستر العرض المسرحي «حدث في بلاد السعادة» (أرشيفية)
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