كشف أثري مصري لحجرة دفن وورشة تحنيط

كشف أثري مصري لحجرة دفن وورشة تحنيط (سي ان ان)

كشف علماء آثار مصريون، السبت، تفاصيل العثور على حجرة دفن وورشة تحنيط على عمق 30 مترًا تحت الأرض قرب جبانة سقارة جنوبي القاهرة.

ويأمل العلماء في أن تكشف ورشة التحنيط أسرارًا جديدة عن المكونات الكيميائية للزيوت التي استخدمها المصريون القدماء في تحنيط موتاهم، وفقًا لوكالة رويترز.

ويعتقد أن حجرة الدفن التي يزيد عمرها عن 2000 عام تعود للعصر الصاوي الفارسي بين عامي 664 و404 قبل الميلاد،‭ ‬‬‬‬‬وتم اكتشاف الحجرة في البداية في أبريل وكانت تحتوى على 35 مومياء وتوابيت حجرية.

وقال رئيس البعثة المصرية الألمانية التي اكتشفت الموقع رمضان البدري حسين «من خلال هذا الاكتشاف يمكن معرفة المزيد من المعلومات المهمة حول نوعية الزيوت و المواد الكيميائية المستخدمة بالتحنيط».

وعثر داخل الحجرة على مئات من التماثيل الحجرية الصغيرة والأواني الكانوبية والأدوات، المستخدمة في عملية التحنيط.

وقال وزير الآثار خالد العناني إن أهم ما تم العثور عليه قناع من الفضة المذهبة، وأضاف «هذه القطعة نادرة جدًا، لم نعثر إلا على اثنين من هذا النوع وبالتالي فهو كشف رائع».

واكتشف علماء الآثار حتى الآن هذا العام عددًا من المواقع الأثرية من بينها مقبرة عمرها 4400 عام في هضبة الجيزة وجبانة قديمة في المنيا جنوبي القاهرة.

القناع المكتشف (سي ان ان)