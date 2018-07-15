بالصور: وزيرة الثقافة المصرية ونجوم الفن في احتفالية «أولادنا»

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

أقامت مؤسسة «أولادنا» برئاسة الدكتورة سهير عبدالقادر احتفالية فنية داخل مكتبة القاهرة الكبرى بالزمالك، بحضور وزيرة الثقافة المصرية إيناس عبدالدايم واللواء طارق المهدي وعدد من نجوم الفن والسياسة من مؤسسي الجمعية.

وحضر من مؤسسي «أولادنا» الفنانة رانيا فريد شوقي وميرفت أبو عوف والمنتج محسن علم الدين، كما تواجدت في الاحتفالية الفنانة لبنى عبدالعزيز وأشرف زكى ومدحت تيخا والمخرج خالد جلال.

وقدم أطفال «أولادنا» من ذوي القدرات الخاصة مجموعة من الفقرات الفنية ما بين الغناء والعزف والشعر.

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)

من كواليس الاحتفالية (خاص لـ بوابة الوسط)