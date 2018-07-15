8 ملايين مشاهدة لأغنية «أنا أنا» للثلاثي ماجد وراشد والشامي

القاهرة - بوابة الوسط | الأحد 15 يوليو 2018, 01:05 مساء
من كواليس تصوير فيديو كليب «أنا أنا» (خاص لـ بوابة الوسط)

حققت أغنية «أنا أنا» للفنانين راشد الماجد وماجد المهندس ووليد الشامي أكثر من 8 ملايين مشاهدة، وذلك بعد طرحها عبر قناة «روتانا» على «يوتيوب». الأغنية من كلمات تركي آل الشيخ وألحان وليد الشامي وإخراج بسام الترك.

وصور الترك الأغنية على طريقة الفيديو كليب بصورة راقية تليق بالنجوم المشاركين، حيث استغرق تصوير الكليب يومين في دبي، إذ يجسد الكليب الفنانين ضمن حفل فخم، أما بالنسبة لفكرة العمل فأكد المخرج أن وجود هؤلاء النجوم يطغى على أي فكرة، وفق بيان.

وأعرب بسام عن سعادته وفخره بهذا العمل كونه يجمع عمالقة من الفن العربي والذين يتمتعون بقاعدة جماهيرية كبيرة على مستوى الوطن العربي، إضافة إلى الكلمات الراقية للشاعر تركي آل الشيخ مما ينعكس إيجابًا على العمل ويحمل ضخامة هذه الأسماء الكبيرة مجتمعة في عمل غنائي مصور.

أغنية «أنا أنا» من توزيع زيد نديم، ميكس وماسترينع جاسم محمد وإيقاعات سمير القطان، والفيديو كليب من تصوير سمير كرم، تصوير فوتوغرافي عمر علي.

من كواليس تصوير فيديو كليب «أنا أنا» (خاص لـ بوابة الوسط)
من كواليس تصوير فيديو كليب «أنا أنا» (خاص لـ بوابة الوسط)
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