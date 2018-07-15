«ثري لاينز» رمز شغف الإنجليز بمنتخبهم تتصدر سباق الأغنيات البريطاني

مدرب إنجلترا يواسي قائدها وهدافها هاري كين بعد الخسارة أمام كرواتيا، 11يوليو 2018 (أ ف ب)

تصدرت أغنية «ثري لاينز» التي استحالت نشيدًا غير رسمي لمنتخب إنجلترا في كرة القدم، الجمعة سباق الأغنيات البريطاني بعد يومين على إقصاء المنتخب إثر خسارته أمام كرواتيا في نصف نهائي المونديال في روسيا.

وجسدت هذه الأغنية التي ألفت في 1996 بمناسبة بطولة أوروبا لكرة القدم التي استضافتها إنجلترا حينها، خصوصًا من خلال كلمات لازمتها «كرة القدم تعود إلى مهدها»، آمال البريطانيين في رؤية إنجلترا تفوز للمرة الثانية خلال المونديال الروسي بكأس العالم بعد فوزها الأول في 1966، وفق «فرانس برس».

وعلق مقدم البرامج الإذاعية سكوت ميلز «إنجلترا بذلت قصارى جهدها خلال كأس العالم. تصدر أغنية ثري لاينز السباق يظهر إلى أي مدى نحن نقف خلف فريقنا المذهل».

وخسرت إنجلترا من المنتخب البلجيكي السبت خلال مباراة تحديد صاحب المركز الثالث في سان بطرسبرغ.