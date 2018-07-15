وفاة الزوجة الأولى لفرانك سيناترا

نانسي يارباتو الزوجة الأولى لفرانك سيناترا في بيفرلي هيلز، 12 ديسمبر 2007 (أ ف ب)

توفيت نانسي سيناترا الزوجة الأولى للمغني الأميركي الشهير فرانك سيناترا التي أنجبت منه ثلاثة أبناء، عن 101 سنة.

وأعلنت الوفاة التي حصلت الجمعة في مكان غير محدد، ابنتها نانسي سيناترا جونيور على موقعها الإلكتروني، وفق «فرانس برس».

وكتبت «كافحت من أجل البقاء على الأرض، إلا أن الزمن قال كلمته»، مشيرة إلى أن والدتها توفيت «بهناء».

ولدت نانسي بارباتو في 25 مارس 1917 في جيرزي سيتي قرب نيويورك وتعرفت إلى زوجها في سن المراهقة في صيف العام 1934 عندما كانا يمضيان عطلة عائلية على شواطئ ولاية نيوجيرزي. وكانت يومها في السابعة عشرة وهو في التاسعة عشرة.

وجاء على الموقع الإلكتروني «كانت نانسي تطلي أظافرها على الشرفة أمام المنزل عندما أتى فرانك مع آلة يوكوليلي وبدأ يغني لها. وبعد ذلك بدأت المواعدة».

وتزوجا العام 1939 وأنجبا معًا ثلاثة أولاد، نانسي سيناترا جونيور وهي موسيقية اشتهرت خصوصًا بأغنية ثنائية مع والدها وأخرى بعنوان «ذيز بوتس آر ميد فور ووكينغ» وفرانك جونيور وهو موسيقي أيضًا وتوفي العام 2016 وتينا سيناترا. وكانت بدايتهما متواضعة وكانت نانسي تعمل كسكرتيرة.

وفي العام 1950 وبعد نشر مقالات تشير إلى علاقة بين زوجها والممثلة آفا غاردنر، طلبت نانسي الطلاق.

وتزوج فرانك سيانترا آفا غاردنر ودام زواجهما من 1951 إلى 1957 ومن ثم تزوج الممثلة ميا فارو (1966-1968) وأخيرًا عارضة الأزياء باربرا ماركس 1976.

وذكرت صحيفة «نيويورك تايمز» أن فرانك سيناترا بقي قريبا من نانسي حتى وفاته في العام 1998.