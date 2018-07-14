رحلة مع الموسيقى الأندلسية في افتتاح مهرجان قرطاج

افتتاح مهرجان قرطاج الدولي (أرشيفية:انترنت)

افتتحت الدورة الرابعة والخمسون لمهرجان قرطاج الدولي الجمعة، بعرض موسيقي بعنوان «من قرطاج إلى أشبيلية» للموسيقار التونسي محمد الأسود.

ويحتفي العرض بموسيقى المالوف (الموشحات الأندلسية) التي تشترك فيها دول المغرب العربي وتسعى كل منها للمحافظة على أسلوبه التراثي الأصيل، وفقًا لوكالة «رويترز».

وحضر حفل افتتاح المهرجان الذي يستمر حتى 17 أغسطس، وزير الشؤون الثقافية التونسي محمد زين العابدين وعدد من أعضاء الحكومة والسفراء ونجوم الفن.

ويعد العرض رحلة موسيقية لنماذج من موسيقى المالوف الأندلسية بمختلف ألوانه التونسية والجزائرية والمغربية والإسبانية عبر معزوفات وأغان.

وشارك في العرض نجوم موسيقى المالوف ذات الأصول الأندلسية من بلدان المغرب العربي مثل زياد غرسة ودرصاف الحمداني من تونس وعباس الريغي من الجزائر وعبير العابد من المغرب بالإضافة إلى ماريا مارينا من إسبانيا.

وشدا كل فنان بوصلة غنائية منفردا، كما قدموا أغانٍ ثنائية بينما قدمت ماريا مارينا رقصة الفلامنجو الإسبانية.

تستضيف الدورة الجديدة للمهرجان عددًا من نجوم الأغنية العربية مثل الفنانة اللبنانية ماجدة الرومي والعراقي كاظم الساهر واللبناني مارسيل خليفة والتونسية أمينة فاخت.