الإسكندرية تستعد لمهرجان الصيف الدولي

الإسكندرية تستعد لمهرجان الصيف الدولي (أرشيفية:انترنت)

تستعد مدينة الإسكندرية في شمال مصر لانطلاق مهرجان الصيف الدولي السادس عشر، الاثنين، ينظمه مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية ويقدم حفلات موسيقية فردية وجماعية وعروضًا للمسرح والسينما والفنون التراثية، إضافة إلى أنشطة خاصة للأطفال.

يبدأ البرنامج بحفل لفريق «أوتوستراد» من الأردن على المسرح المكشوف لمكتبة الإسكندرية، ثم يقام في اليوم التالي وعلى المسرح ذاته حفل لفريق «ترايكل» من السويد، وتتوالى عروض الفرق الموسيقية المستقلة من مصر مثل «كايروكي» و«مسار إجباري» و«قرار إزالة» و«شارموفرز»، وفقًا لوكالة «رويترز».

كما يقدم المهرجان حفلات غنائية فردية لمغنين من مصر وخارجها منهم المصري علي الحجار، والسورية فايا يونان، والسودانية آسيا مدني، إضافة إلى حفل إنشاد لفرقة الإخوة أبو شعر من سورية، في 22 يوليو.

وفي 6 و7 أغسطس يقدم الموسيقار المصري، عمر خيرت، حفلين بمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية لباقة من مؤلفاته الموسيقية، كما تقدم عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز حفلاً في 15 أغسطس.

ويشمل البرنامج أيضًا ليلتين شعريتين، الأولى في يوليو يقدمها الشاعر الشاب عمرو حسن، والثانية في أغسطس للشاعر هشام الجخ.

وتختتم المغنية المصرية كارمن سليمان ليالي مهرجان الصيف الدولي في 18 أغسطس بحفل في القاعة الكبرى لمركز المؤتمرات بمكتبة الإسكندرية بمصاحبة أوركسترا المايسترو جورج قلته.

وقالت رشا عيد نائب مدير مركز الفنون بمكتبة الإسكندرية: «ركزنا في البرمجة على إدراج مختلف أنماط الفنون المتعارف عليها مثل الأداء الموسيقي والمسرحي وعروض السينما والرقص التراثي والحديث والأمسيات الشعرية وكذلك اللقاءات الثقافية والندوات الفكرية».

وأشارت إلى أن المهرجان رغم اهتمامه بشكل كبير بالشباب، فهو يستهدف جميع أفراد الأسرة، ويأمل في زيادة عدد زائريه الذي بلغ في الدورة السابقة 35 ألفًا.