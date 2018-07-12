مهرجان إيطالي يختار كويتية لتصميم الشعار الرسمي

الفنانة التشكيلية ريهام الرغيب (خاص لـ بوابة الوسط)

اختارت إدارة مهرجان «ميغرارت السينمائي الإيطالي» الفنانة التشكيلية الكويتية ريهام الرغيب لتصميم الشعار الرسمي للمهرجان خلال دورته الأخيرة التي عقدت في مدينة كالتابيلوتا الإيطالية في الفترة من 8 إلى 11 يوليو الجاري، برعاية وزارة الثقافة الإيطالية، حيث كان الشعار معبرًا بشكل قوي وانسيابي عن فكرة المهرجان وأهدافه.

وحول فكرة شعار المهرجان، أكدت ريهام في بيان لها أنها راعت في تصميمها أن يكون اللوجو معبرًا عن فكرة المهرجان والمنطقة التاريخية التي تحتضن فعالياته، موضحة أنها حرصت أن يكون جامعًا بين شعار السينما وحبات الزيتون، باعتبار المنطقة التي أقيم بها المهرجان مشهورة بالزيتون، وذلك بطريقة انسيابية معبرة.

وأضافت الرغيب أنها اختارت «اللون العنابي» كلون لشعار المهرجان ليعطي قوة للفكرة، التي تنتصر لسحر السينما على هذه الأرض المعروفة بعبقها التاريخي، وقوتها الحضارية.

وشهد مهرجان «ميغرارت السينمائي الإيطالي» عرض 60 فيلمًا روائيًّا ووثائقيًّا من مختلف الدول العربية والأوروبية، إضافة إلى فعاليات فنية وثقافية وأدبية متنوعة أقيمت في مختلف المواقع الأثرية والتاريخية لمدينة كالتابيلوتا الإيطالية، المعروفة عربيًّا بـ«قلعة البلوط».

وأوضحت مديرة المهرجان صباح بنزيادي، أن دورة المهرجان تميزت بالتعريف بالثقافة العامة لجمهورية إيطاليا وجزيرة صقلية على وجه الخصوص، فضلًا عن العمل على تعزيز قيم السلام والتسامح والتعايش بين شعوب العالم من خلال مجموعة من الأفلام الروائية والوثائقية القصيرة والطويلة.

لوجو المهرجان (خاص لـ بوابة الوسط)